La splendida casa in cui Jackie Kennedy ha trascorso l’infanzia venduta per 52 milioni di dollari

Quando si parla di Jackie Kennedy Onassis non si può fare a meno di pensare a una donna che ha dovuto affrontare momenti difficili nel corso della sua vita e che li ha attraversati con una grazie e un’eleganza senza tempo. Un’eleganza che si avverte anche nei luoghi in cui ha vissuto, come Lasata la tenuta degli Hamptons dove Jacqueline, all’epoca Bouvier ha trascorso la sua infanzia.

La villa recentemente è stata venduta allo stilista americano Tom Ford per 52 milioni di dollari.

La casa in cui ha trascorso un’infanzia felice

La casa in cui Jackie ha trascorso anni spensierati era di proprietà del nonno John Vernou Bouvier Jr, un avvocato di Wall Street e agente di cambio. La casa apparteneva alla famiglia dagli anni ’20 e il nonno della futura First Lady aveva deciso di chiamare la proprietà Lasata per la tranquillità che si respirava al suo interno. La parola, infatti, tra i nativi americani, significava proprio luogo di pace.

Quello che ha fatto della casa un posto pieno di serenità e di relax è il verde che la circonda, visto che la proprietà si sviluppa su ben 7 acri di terreno. La casa padronale costruita intorno al 1917, su commissione del primo proprietario l'avvocato di Manhattan George Wellington Schurman, è grande circa 800 metri quadrati, comprende 8 camere da letto ed è caratterizzata da alti soffitti con travi a vista e finestre a battenti.

All’interno sono presenti anche una dependance con due camere da letto, un cottage per il custode, una pool house, e un garage per tre auto con un’officina.

Una casa dal fascino indiscutibile

La casa nel corso degli anni ha avuto diversi proprietari, il più importante è stato il produttore cinematografico di Los Angeles David Zender che ha acquistato la tenuta nel 2018 dallo stilista Reed Krakoff per 24 milioni di dollari.

La villa ha avuto sempre un suo fascino particolare e proprio questo ha spinto il produttore, appassionato e vero e proprio collezionista di case ad acquistarla, attirato dalla sua architettura. Sono state soprattutto le ampie finestre e la luce che facevano entrare in casa a colpirlo e a spingerlo ad acquistarla nel 2017. Inoltre, nonostante fosse una costruzione imponente aveva uno stile sobrio ed essenziale a cui era difficile rimanere impassibili.

Nonostante questo, Zander nel momento in cui è diventato proprietario ha intrapreso un’importante e costosa ristrutturazione curando ogni piccolo dettaglio. Questo aspetto e il fatto che la villa sia stata il luogo in cui l'ex First Lady abbia vissuto qui da bambina, fa della dimora un vero e proprio pezzo di storia americana.