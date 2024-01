Dove si butta la lettiera del gatto: gli errori da evitare

Quando si ha un gatto ci sono diversi aspetti da prendere in considerazione. Oltre al suo benessere e a un’alimentazione adeguata, non va tralasciata neanche la lettiera e la sua gestione. Questo è un aspetto che spesso si tende a tralasciare e che porta allo smaltimento errato tanto da causare problemi a livello ambientale. Molte lettiere, infatti, contengono all’interno sostanze chimiche dannose, inoltre potrebbero compromettere anche gli impianti fognari della casa se si dovessero gettare i residui nel water. Scopriamo come eliminare tutto correttamente.

Come buttare la lettiera in base alla tipologia

In commercio ci sono diverse tipologie di lettiere e ognuna deve essere smaltita in base ai suoi componenti:

Lettiera biodegradabile: formata da materiali naturali come carta e legno è priva di sostanze nocive per il gatto. Un aspetto senza dubbio positivo, che come limite ha una minore capacità di assorbimento e di riduzione degli odori. Proprio per la sua composizione può essere smaltita nell’umido o nel compost

Lettiera con materiali riciclati: questa tipologia ha un impatto ridotto sull’ambiente perché sfrutta materiali appunto riciclati. Come la precedente può essere smaltita nel compostaggio o nell’umido

Lettiera in silice: una delle più utilizzate perché ha un alto livello di assorbenza e riduce gli odori, ha come limite il fatto di non essere biodegradabile, per questo va smaltita nell’indifferenziata

Lettiera in bentonite: realizzata con un materiale argilloso e quindi naturale, in realtà va messa nell’indifferenziata e non nell’organico

Metodi alternativi per gettare la lettiera

Oltre alla possibilità di gettare la lettiera all’interno dei rifiuti indifferenziati o nell’umido è possibile che in alcune località ci siano normative specifiche che richiedono di affidasi ad appositi sacchetti o contenitori.

Nel caso in cui venga usata la lettiera biologica esistono servizi di riciclaggio che vanno a isolare e a riutilizzare determinati materiali così da renderla più “green”.

Non solo riciclaggio, uno dei metodi alternativi per sfruttare di nuovo la lettiera è quella del compostaggio, nel caso in cui i prodotti lo consentano. Solitamente queste tipologie sono caratterizzate da carta e segatura, materiali che solitamente vengono impiegati per il compost.