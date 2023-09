Leo Messi fa centro anche nell’immobiliare: la nuova casa di Miami è da sogno

Uno dei numeri 10 per eccellenza, erede di Maradona e fresco campione del mondo. A 36 anni suonati Lionel Messi è ancora uno dei calciatori più forti del pianeta come sta dimostrando da qualche mese nel campionato americano.

Dopo aver militato a lungo nel Barcellona, si è trasferito in Florida per giocare con l’Inter Miami, ed è proprio questa località che ha stuzzicato il suo fiuto immobiliare. Nelle scorse settimane l’asso argentino e la moglie sono stati visti più volte tra le strade di Miami e dintorni, mentre visitavano appartamenti. Finalmente la coppia ha trovato la casa dei sogni sul lungomare di Fort Lauderdale, arrivando a spendere quasi 11 milioni di dollari. Che cosa li ha conquistati di questa nuova residenza?

Una residenza da sogno

Lionel Messi con la moglie Antonela Roccuzzo e i tre figli presto si trasferiranno all’interno dell’abitazione di circa 1000 metri quadrati al 91 Compass Lane. L’edificio fa parte del centro residenziale di Bay Colony in cui la privacy è fondamentale tanto da trovarsi in una strada senza uscita e recintata.

La villa costruita nel 1988 è stata arredata dalla designer Lori Morris e include anche circa 51 metri di spiaggia privata. Composta da otto camere da letto e 9 bagni, include un ingresso con un ampio soffitto a cupola e anche una cucina attrezzata per gli chef.

La villa, poi, include al suo interno anche una palestra e una spa, un ufficio e un’enorme suite principale di circa 150 metri quadrati. A questo si aggiunge un garage per tre auto, oltre a una piscina e due spogliatoi.

All’indubbia bellezza della villa si aggiunge il fatto che probabilmente Messi è stato attratto dalla sua posizione. La proprietà sorge a pochi minuti dal campo dall’allenamento dell’Inter Miami, la squadra che è di proprietà di David Beckham, Jorge e José Mas e altri investitori. Una comodità da non sottovalutare.

Le altre proprietà di Messi

Messi che anche quest’anno è in lizza per il pallone d’oro è proprietario di altri tre condomini di lusso a Miami, per la precisione a Sunny Isles Beach. Quest’ultima si trova all’interno del grattacielo Porsche Design Tower ed è stata completata dalla Dezer Development alla fine del 2016. La privacy è stata nuovamente determinante per questa scelta.

Infatti, la proprietà all’interno del grattacielo formata da tre camere da letto e quattro bagni e mezzo gli permette di entrare e uscire senza essere visto da nessuno. Inoltre, l’appartamento si trova sul lato nord dell’edificio da dove può ammirare l’Oceano da una posizione privilegiata.