Lucio Dalla, in vendita le ville del cantante alle Isole Tremiti: tutte le foto

Tra i tanti luoghi che hanno ispirato un’artista indimenticato e indimenticabile come Lucio Dalla ci sono di sicuro le Isole Tremiti. È qui che il cantante bolognese amava rifugiarsi ed è proprio l’arcipelago pugliese che gli ha permesso di mettere nero su bianco alcuni dei successi più celebri. “Com’è profondo il mare”, ad esempio, si riferisce appunto a queste isole, dunque le abitazioni che Dalla possedeva alle Tremiti non possono che essere speciali. Le sue proprietà immobiliari per la precisione un Villa a San Domino e una a San Nicola sono ora in vendita tramite l’agenzia Guidobaldi Luxury Properties, una opportunità unica non solo per coloro che cercano una residenza estiva ma un autentico pezzo di storia circondato dal Mare Adriatico.

Villa a San Domino, una proprietà immersa nel verde

Immersa nella Cala Matano - una delle spiagge più belle dell’arcipelago - la villa nell'isola di San Domino è circondata dalla natura che non può che ispirare per le sue caratteristiche incantevoli. La proprietà è circondata da un parco di 1.650 metri quadrati dove alla natura si alternano paesaggi che lasciano senza parole.

La villa si sviluppa su tre piani ed è composta da un salone, cucina, 4 camere da letto e 4 bagni. Lo stile che corre in tutti gli ambienti richiama il mare e i colori caratteristici come il blu declinato in tutte le sue sfumature. Troviamo questa nuance nei pavimenti, che con la loro finitura lucida ricreano la superficie marina. A rendere luminosi i singoli ambienti ci pensano le ampie finestre e un grande terrazzo in cima alla casa, senza dimenticare la scelta del bianco.

Una tinta che sprigiona energia e tranquillità allo stesso tempo e che si abbina con tutto, sarà per questo che gli arredi - come il colore delle pareti - sono stati scelti in questa nuance. Proprio gli arredi hanno uno stile minimal che si addice a un’abitazione in riva al mare circondata dalle bellezze offerte dal paesaggio circostante.

All’interno della villa è presente anche una sala d’incisione in cui il cantautore bolognese ha realizzato l’album “Luna Matana”. A rendere ancora più incantevole la proprietà è poi la terrazza con lettini e opere d’arte il luogo ideale in cui rilassarsi, per non parlare della storia che caratterizza l’isola.

La villa di San Nicola è un gioiello architettonico

La proprietà di San Domino non è stata l’unica residenza di Lucio Dalla alle Isole Tremiti. Il cantautore aveva anche una dimora situata sull’Isola di San Nicola nelle vicinanze della chiesa che ha dato il nome all’isoletta.

La proprietà si trova all’interno della Abbazia di Santa Maria a Mare costruita nel 1200 e che ancora oggi può essere definita un vero e proprio gioiello architettonico.

Qui si respira la storia della struttura in ogni angolo, il merito è delle soluzioni ideate dal famoso architetto Camerini che hanno valorizzato gli ambienti. L’immobile che inizialmente faceva parte di un’abbazia ha conservato alcune caratteristiche del luogo al suo interno, come l’acqua santiera. Appena varcata la soglia si è accolti da un open space con angolo cottura a vista. A far sì che l’ambiente sia unico ci sono le tre grandi finestre che affacciano direttamente sullo strapiombo del promontorio e gli archi con mattoni a vista.

La zona notte, infine, è a vista ed è formata da due soppalchi in legno e vetro da cui poter ammirare l’intera dimora e che molto probabilmente avranno contribuito ad ispirare Lucio Dalla.