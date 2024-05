In vendita la casa di “Mamma, ho perso l’aereo”: ecco com’è a 34 anni dal film

Ci sono dei film che pur sapendoli a memoria è impossibile non rivedere ogni volta che vengono trasmessi qualsiasi sia il periodo dell’anno: tra questi c’è senza dubbio “Mamma, ho perso l’aereo”. La pellicola con protagonista Kevin McCallister (interpretato da Macaulay Culkin), un vivace bambino che viene dimenticato a casa dalla famiglia e si trova a dover affrontare due ladri poco abili nel periodo natalizio, è un grande classico che non passa mai di moda.

Oltre al piccolo Kevin e ai ladri maldestri, un’altra protagonista di questo cult è la villa diventata ormai iconica e che ora è stata messa sul mercato.

Un’occasione per chi vuole rivivere la propria infanzia

L’abitazione al centro del film uscito negli anni ’90 è stata venduta solo due volte da quando ha raggiunto il successo. Ora a distanza di 12 anni dall’ultimo acquisto il proprietario ha deciso di metterla nuovamente sul mercato per la gioia di chi è appassionato di questo titolo e se la può permettere. La villa situata nell’elegante sobborgo di Winnetka a Chicago è in vendita a 5,25 milioni di dollari.

Una ristrutturazione che non ha intaccato il suo fascino

La casa costruita nel 1921 è grande circa 840 metri quadrati e si trova al 671 di Lincoln Ave: è stata ristrutturata nel corso del 2018, lasciando comunque l’esterno inalterato. La facciata in stile georgiano è quella che tutti abbiamo visto all’interno del film.

Varcata la soglia invece si può ammirare un attento restyling in cui la scala principale è rimasta la stessa, mentre le camere si sono tolte di dosso gli arredi tipici degli anni ’90 per fare spazio a soluzioni più moderne che conferiscono luce alle stanze.

In particolare la cucina sui toni del bianco e del marrone è caratterizzata da due isole centrali. L’angusta e buia soffitta in cui Kevin viene rinchiuso per punizione e in cui ha paura, adesso è una suite luminosa con addirittura un bagno con tanto di vasca. Il seminterrato, invece, è stato totalmente stravolto con una campo da basket, una palestra attrezzata e perfino un cinema dove poter vedere proprio le scene girate in questa iconica abitazione.