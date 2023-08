33 metri quadrati e non sentirli, il micro appartamento con 8 stanze

Nella botte piccola c’è il vino buono: questo celebre modo di dire è valido anche per il settore immobiliare. Chi l’ha detto che una casa piccola debba essere considerata soltanto per i suoi limiti? A questa domanda può rispondere senza grandi esitazioni Graham Hill, fondatore del portale internet “Tree Hugger” dedicato alla sostenibilità, che è riuscito a rivedere il suo appartamento newyorkese rivoluzionando completamente il concetto di “piccolo”. 33 metri quadrati, queste le dimensioni effettive dell’abitazione, sembrano pochi ma in realtà Hill è riuscito a sfruttare al meglio questo spazio tanto da poterlo rendere fruibile da ben dieci commensali.

Il design può rivoluzionare gli spazi

Gli appassionati di arredi sono sempre alla ricerca delle ultime tendenze e di mobili di design. La maggior parte delle volte, infatti, vengono considerati come degli elementi che hanno semplicemente una funzione pratica e non estetica. Il progetto di Graham Hill vuole proprio dimostrare il contrario. Nel suo appartamento nel quartiere di Soho, attraverso il progetto LifeEdited2 ha voluto far vedere come attraverso un attento studio architettonico i mobili che a prima vista sembrano soltanto belli diventano anche funzionali.

Due stanze versatili

L’appartamento è formato solamente da due stanze, ma che si trasformano in camere sempre differenti con il vantaggio di permettere all’inquilino di sfruttare tutte quelle comodità che avrebbe in un casa con il triplo delle dimensioni.

Il primo ambiente può diventare un pratico living con morbidi divani con poggiapiedi che si trasformano anche in funzionali sedute per il tavolo in legno. Anche in questo caso, non si tratta di un semplice tavolo, ma di un arredo in grado di allargarsi in base alle esigenze ed arrivare fino a ospitare 10 persone.

Spostando e rimodulando i mobili, il soggiorno diventa una accogliente camera da letto matrimoniale aprendo l’armadio a muro. L’ambiente è dotato di tutti i comfort, come due pratiche ante del mobile che si trasformano in comodini.

Graham Hill, ha pensato anche a chi lavora da casa e nella seconda stanza c’è una parete attrezzata da cui far scendere una mensola, che può essere usata come una scrivania o un tavolo per mangiare.

Se l’intento del fondatore del portale internet “Tree Hugger” era quello di dimostrare tutti i vantaggi del vivere in una casa piccola, all’interno dell’appartamento non poteva mancare anche la stanza degli ospiti. Le sedute del soggiorno possono essere spostate nel secondo ambiente e unite tra di loro a formare un secondo letto. Hill ha pensato proprio a tutto, compresa la privacy dei suoi ospiti perché è possibile separare i due ambienti con una porta rotonda a soffietto.

Un design essenziale

In un ambiente multifunzionale, il design deve essere minimal ed essenziale, in modo da adattarsi alle differenti trasformazioni. Le pareti di questo appartamento, infatti sono dipinte di bianco, mentre il pavimento è in legno di rovere, elemento che si ritrova anche nei mobili, ma in questo caso in noce. Inoltre pannelli acustici sono stati installati nella parete che divide le due stanze per migliorarne l’acustica.

La cucina, invece, ha un rivestimento in pietra grigia riciclata utilizzata anche per il lavabo. Creare una casa sostenibile era lo scopo di Hill che non a caso ha installato ventilatori a risparmio energetico e lampadine Plumen.

Completato nel 2016, la casa è il secondo micro appartamento costruito dopo LifeEdited1, che misurava 39 metri quadrati. D’altronde, le abitazioni con una superficie inferiore ai 40 metri quadrati, si stanno diffondendo sempre di più per compensare la necessità di avere alloggi in città che sono ormai sempre più densamente popolate.