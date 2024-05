Casa tappabuchi: a Milano c’è una casa strettissima, ecco dove si trova

Milano è una città sorprendente in cui la moda e il design si fondono perfettamente: questo è vero quando si parla di tendenze ed eventi internazionali come il Salone del mobile, ma non solo.

Passeggiando per le vie meneghine è possibile imbattersi in edifici particolari e inaspettati che danno carattere a un quartiere o a una zona del capoluogo lombardo. Se siete rimasti affascinati dalle case igloo o da quelle delle fate, c’è un altro palazzo che di certo vi sorprenderà ed è la cosiddetta “casa tappabuchi” nel famoso quartiere Brera.

La storia della casa tappabuchi

Il quartiere Brera, uno dei più apprezzati di tutta Milano perché caratterizzato da palazzi di ringhiera che ricordano le architetture della Bella Epoque, nasconde al suo interno una vera e propria chicca. Al numero 20 di via Postaccio (vicino a corso Garibaldi) si trova quella che è conosciuta appunto da tutti come la “casa tappabuchi”.

L’appellativo non le è stato attribuito a caso. La costruzione nata nel dopoguerra è l’esempio lampante dell’ingegno architettonico che ha dato vita a un posto fuori dal comune e che è difficile non amare. Durante la ricostruzione post bellica tra due edifici era rimasto uno spazio vuoto, che gli architetti dell’epoca hanno deciso di colmare proprio con questa piccola meraviglia ampia solo 5 metri.

Una casa che non passa inosservata

Passeggiando per il quartiere Brera, l’edificio strettissimo salta subito agli occhi non solo per la sua forma, ma anche per una facciata davvero particolare. A differenza degli altri palazzi che hanno tinte neutre - proprio come quelli che la fiancheggiano, la “casa tappabuchi” ha una facciata bordeaux arricchita da una copertura contraddistinta da una struttura in metallo ossidato che le regala un aspetto moderno e di carattere.

Può essere considerato a tutti gli effetti un prodotto della creatività e dell’abilità ingegneristica perché si sviluppa su quattro piani e nonostante sia una casa molto stretta quasi certamente gli interni sono all’altezza dell’esterno e della sua struttura. Prendendo spunto da un vecchio modo di dire, è proprio vero che nella botte piccola c’è il vino buono.