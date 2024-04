Miriam Leone, scopriamo la cameretta del figlio: gli arredi essenziali e divertenti

Lo scorso 29 dicembre Miriam Leone è diventata per la prima volta mamma. L’ex Miss Italia ha dato alla luce Orlando e da quel momento la vita dell’attrice è stata rivolta interamente alla cura del piccolo a cui si dedica costantemente tra un impegno sul set e l’altro.Anche se molto riservata per quel che riguarda il suo primogenito, la protagonista della serie “i Leoni di Sicilia” ha deciso di condividere con i suoi fan alcune immagini della cameretta del piccolo Orlando.

Una stanza in cui regna il minimalismo

Coma apparso nelle storie social e in un post su Instagram, quello che emerge è una camera arredata all’insegna dello stile semplice ed essenziale, con pochi elementi, ma tutti funzionali.

L’ambiente comunque risulta caldo e accogliente merito del pavimento in parquet che corre lungo tutta la camera, ma anche delle pareti. Miriam Leone ha scelto di rivestire le mura con carta da parati. Il colore principale è il bianco panna, arricchito da disegni perfetti per la camera di un bambino. Le pareti ricordano un cielo con tanto di nuvole e rondini in cui volano a bordo di mongolfiere animali come zebre, giraffe ed elefanti.

I mobili hanno uno stile semplice

La semplicità continua nei mobili che sono tutti sulle tonalità del bianco e del legno. La grande culla, ad esempio ha la biancheria bianca con dettagli grigio chiari. Nuance che viene ripresa anche nel piccolo armadio a due ante: proprio al pomello di una di queste è appesa una piccola decorazione che ricorda un simpatico orso che guida una macchina e con il nome di Orlando decorato nella parte anteriore.

L’unica nota di colore insieme ai peluche che campeggiano sull’armadio è data dal seggiolone in legno chiaro con cuscini grigio chiaro. Accanto alla culla, poi, si intravede anche un letto con testiera sui toni del beige e biancheria nera su cui probabilmente i neogenitori si riposano quando si prendono cura del piccolo. In poche parole una stanza in cui Orlando può dormire sereno e circondato dall’affetto dei suoi genitori.