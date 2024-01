A Bolzano c’è la bellissima casa degli specchi: alla scoperta della Mirror House

Il paesaggio dolomitico è senza dubbio affascinante, le vette e i piccoli ghiacciai creano giochi di colore che mutano nel corso della giornata. Cosa c’è di meglio di questa varietà di paesaggi? Poterli ammirare in una casa in prossimità delle cime e ancora meglio vederli letteralmente riflessi in queste struttura. Sì, perché nella zona delle Dolomiti altoatesine, nell’area attorno a Bolzano ci sono le Mirror House progettate da Peter Pitchler.

Le case a specchio tra tradizione e contemporaneità

Le Mirror House sono due edifici che guardano alla ristrutturazione dei palazzi in senso artistico. L’ispirazione è arrivata dalle case coloniche degli anni ’60 che sono state riprogettate per diventare case vacanze di lusso: queste ultime permettevano agli ospiti di vivere in pieno la natura che li circondava.

Le due case sono identiche tra di loro, ma i volumi sono stati creati in modo disallineato per alleggerire il risultato finale. Entrambi gli edifici, infatti, poggiano su terrazze sollevate dal terreno, in modo da godere in pieno del panorama mozzafiato.

La natura si rilette sulle case

Queste strutture sono orientate verso est e la scelta di costruirle in modo sfalsato consente di beneficiare di una vista totale e dinamica. Le facciate ricoperte da grandi vetrate hanno il pregio di far riflettere la natura nella casa e di diventare un tutt’uno con lei. Le dimore viste in lontananza, poi, sono quasi invisibili, ma ogni dettaglio è curato nel particolare. I vetri, ad esempio, sono laminati e ricoperti con uno strato di vernice ultravioletta per evitare che gli uccelli possano impattare con le pareti.

Edifici dal design unico

Circondate da un ampio giardino privato, le case “specchio” hanno anche un parcheggio autonomo. Una volta entrati si è accolti da un edificio ampio e dotato di ogni comfort. Infatti, all’interno ci sono la cucina, il soggiorno, il bagno, la camera da letto e la cantina. Ogni stanza è caratterizzata da ampie vetrate e lucernari che permettono alla luce naturale di entrare e creare così un ambiente davvero luminoso.

La luce, inoltre, è enfatizzata anche dall’arredamento che si orienta sulla palette dei bianchi e dei beige. Le parti ortogonali e le grandi superfici si contraddistinguono per gli arredi eleganti e raffinati. Una vera e propria chicca che ogni amante di architettura e design non può proprio farsi sfuggire.