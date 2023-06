Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno comprato casa: scopriamo la villa da 4mila mq

Dopo due anni di intensa ricerca i Bennifer - Jennifer Lopez e Ben Affleck - hanno finalmente trovato casa. Il lungo cercare fatto di ripensamenti e di abitazioni che non riuscivano a soddisfare tutte le loro esigenze è terminato, finalmente hanno trovato, anzi ritrovato la loro dimora dei sogni.

Sì, perché la coppia aveva già fatto un pensierino sulla villa di Wallingford Drive a Beverly Hills nel 2021, ma quello che li aveva trattenuti dalla firma definitiva era stato il prezzo iniziale.

Secondo le indiscrezioni la proprietà si trova in un quartiere esclusivo della città californiana, abitato da volti noti ed era stata messa in vendita nel 2018 a 135 milioni di dollari.

Nel corso degli anni, il prezzo è diminuito fino a incontrare le esigenze e le “tasche” di Jennifer Lopez e Ben Affleck che l’hanno acquistata per 60.850.000 di dollari. La trattativa è durata circa una settimana.

Ma cosa ha conquistato gli attori di Hollywood per decidere di fargli sborsare una simile cifra?

Una villa con tutti i comfort immaginabili

La villa si trova su una proprietà di 5 acri ed è grande circa 4274 mq. All’interno i due attori hanno a disposizione 12 camere da letto e 24 bagni a cui si aggiunge un attico per gli ospiti di circa 464 mq.

Amanti dello sport e del relax, le due celebrità non potevano fare a meno di una zona interamente dedicata allo sport con una palestra, un campo da basket e da pickleball e un ring da pugilato.

Per intrattenere gli ospiti, la coppia ha a disposizione una sala cinema personalizzata, un bar e un salone di bellezza. All’esterno invece trova spazio un parcheggio con 12 posti auto e uno spazio aggiuntivo pensato per 80 veicoli. Nonostante le dimensioni “eccezionali”, la sicurezza e la privacy sono garantite da due cancelli.

Di sicuro è la casa dei sogni per i Bennifer e dopo due anni di intensa ricerca entrambi non vedono l’ora di trasferirsi, tanto che hanno già iniziato le operazioni per il trasloco come riferito dal sito web TMZ.