La villa in costruzione di Cristiano Ronaldo potrebbe diventare la più costosa del Portogallo

Gli Europei 2024 di calcio sono andati in archivio con la meritata vittoria della Spagna, ma tante sono le immagini rimaste impresse che raccontano la manifestazione continentale nel dettaglio. Una di queste è quella delle lacrime di Cristiano Ronaldo dopo il rigore sbagliato contro la Slovenia, fortunatamente ininfluente ai fini della qualificazione del suo Portogallo. CR7 non è riuscito a segnare neanche un gol in quello che era il suo sesto (e con tutta probabilità ultimo) Europeo ma è stato impossibile non notare la sua grande dedizione alla causa lusitana. L’attaccamento al paese natale è fuori discussione, come certificato anche dalle ultime scelte immobiliari dell’asso di Madeira. Come ha arricchito ulteriormente il proprio patrimonio?

Numeri impressionanti

Cristiano Ronaldo è in procinto di costruire una villa extra-lusso nei pressi di Lisbona, una dimora talmente particolare che potrebbe diventare addirittura la più costosa in assoluto di tutto il Portogallo. In base alle ultime indiscrezioni, il calciatore lusitano ha commissionato la costruzione di un edificio in quel di Cascais, nota località balneare del paese. Volendo essere ancora più precisi, la nuova villa sorgerà nella zona di Quinta da Marina: si sta parlando di un’area complessiva di oltre 3mila metri quadrati con ogni comfort possibile e immaginabile, mentre l’area costruita sarà pari a 900 metri quadrati.

I lavori dovrebbero terminare entro il prossimo mese di dicembre, ma già si conoscono alcuni dettagli interessanti sulle varie stanze della casa. Anzitutto, il 5 volte pallone d’oro ha richiesto espressamente una suite di circa 300 metri quadrati. Ci sarà una piscina coperta in vetro con tanto di passaggio sottostante, in modo che qualsiasi ospite possa osservare dall’alto chi sta nuotando in quel momento. Non mancheranno nemmeno il sistema di riscaldamento intelligente, una palestra personale, una sala massaggi, un cinema e un ampio garage che ospiterà la vasta collezione di auto di Ronaldo.

Da cosa sarà circondata la villa

Se pensate che la descrizione dell’esclusiva villa di CR7 sia finita qui, vi sbagliate di grosso. Tra le peculiarità della dimora di Cascais ci sono i bagni super lussuosi, visto che avranno rubinetti in oro massiccio, pavimento in marmo italiano, oltre un murale firmato Louis Vuitton che è stato realizzato appositamente per Ronaldo e la sua Georgina.

La proprietà sarà inoltre circondata da un contesto incredibile. Nel caso in cui il calciatore portoghese e la sua famiglia dovessero “annoiarsi” (ma di sicuro non ce ne sarà la possibilità), potranno contare sul vicino parco naturale di Sintra-Cascais, le splendide spiagge di questa località, i campi da golf, quelli da tennis, equitazione e persino un centro benessere.

Ronaldo ha un contratto con il suo attuale club, l’Al-Nassr, fino al 2025 e non può non pensare al proprio futuro e soprattutto a dove abiterà. Con questa villa in costruzione ha lanciato un messaggio chiaro, intende mettere radici nel suo Portogallo da cui non riesce a stare lontano a lungo.