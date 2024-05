Mbappé va a Madrid: ecco la mega villa che ha acquistato in una zona esclusiva

A poche settimane dall’inizio degli Europei ci sono novità per l’attaccante del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé. Il giocatore che sarà tra le fila della nazionale francese ai prossimi Europei di calcio e promette di dare spettacolo cercando di conquistare la classifica dei capocannonieri del torneo continentale, dirà addio alla maglia parigina.

Dopo aver militato per ben sette stagioni nel PSG l’attaccante verrà ingaggiato molto probabilmente dal Real Madrid. La prima cosa da fare quando si cambia città è quello di trovare casa e il bomber ha già messo gli occhi su una proprietà multimilionaria, (il valore sembra che si aggiri tra i 10 e i 15 milioni di euro), merito del suo ex compagno di squadra e amico Sergio Ramos.

I vicini illustri di Kylian Mbappé

Secondo rumors Kylian Mbappé nel momento in cui ha deciso di cercare l’abitazione a Madrid ha rivolto la sua attenzione al quartiere La Finca affascinato dalla sicurezza che si respirava nella zona. A fargli cambiare idea, però, ci ha pensato appunto Sergio Ramos che conosce molto bene la città visto che è stato una delle stelle del Real per ben 16 anni. L’ex difensore gli ha consigliato di trasferirsi a La Maraleja una delle zone più esclusive della capitale iberica che ha anche il vantaggio di trovarsi a pochi minuti dalla Città dello Sport del Real Madrid.

L’attuale capitano del Siviglia con cui Mbappé ha condiviso alcuni anni tra le fila del Paris Saint-Germain, ama particolarmente il quartiere che può essere definito un complesso residenziale situato nella zona settentrionale dell’area metropolitana di Madrid e per la precisione nel comune di Alcobendas. Una zona che ha attratto talmente tanto Sergio Ramos da spingerlo ad acquistare ben due immobili uno dei quali è stato venduto proprio a Mbappé, mentre l’altro è stato affittato.

La zona vanta residenti illustri che abitano o ci hanno abitato come Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane e David Beckham. Oltre agli sportivi, Mbappè e famiglia potranno trascorrere il loro tempo libero con star di Hollywood. Infatti, uno dei vicini è Richard Gere che ha una casa nella zona.

Una casa esclusiva

L’ingaggio strappato al Real (dovrebbe guadagnare dai 15 ai 20 milioni di euro all’anno esclusi gli sponsor), ha permesso alla futura camiseta blanca di acquistare una casa da sogno. L’immobile acquistato da Sergio Ramos è stato costruito nel 1996 e poi completamente ristrutturato: inoltre vanta una superficie di 3507 metri quadrati, a cui si aggiungono 10mila metri quadrati di terreno.

La casa che si sviluppa su due livelli è dotata di tutti i comfort: al piano terra si viene accolti da un ingresso a doppia altezza, un ampio soggiorno con camino a gas e ampie vetrate che arrivano fino al soffitto, una sala da pranzo e una cucina. Non va dimenticata nemmeno la zona dei servizi e della lavanderia.

Al secondo piano si trovano un ufficio, un soggiorno e 3 camere da letto: la principale è dotata anche di un guardaroba e due bagni con idromassaggio e bagno turco. Tutte le stanze hanno accesso al terrazzo privato. Il secondo livello è sormontato da un solarium, mentre il piano seminterrato comprende una palestra, un cinema, un bar e un garage con 4 posti auto.

La proprietà oltre ad avere una piscina riscaldata con spogliatoio ha persino una dependance per gli ospiti e una postazione per la sicurezza. Anche se Kylian Mbappé ha lasciato al sua città di origine, non c’è dubbio che Madrid sarà in grado di accoglierlo nel miglior dei modi.