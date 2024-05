Il palazzo galleggiante di Mark Zuckerberg: ecco il suo nuovo edificio extralusso

I quarant’anni sono una data importante e deve essere festeggiata nel modo migliore: avrà pensato questo Mark Zuckerberg che ha appena aggiunto al suo già vasto patrimonio uno yacht extra lusso. Dopo diverse proprietà e un bunker, il CEO di Meta ha deciso di buttarsi nel campo nautico.

Il fondatore di Facebook che proprio il prossimo 14 maggio soffierà su 40 candeline, ha scelto di festeggiare in anticipo il suo compleanno con quello che può essere considerato un vero e proprio palazzo galleggiante.

Launchpad, questo il nome dell’imbarcazione su cui l’imprenditore è stato avvistato al largo di Port Evenglades in Florida, è lunga 118 metri ed è costata al numero uno di Meta 300 milioni di dollari a cui si aggiunge una nave di supporto da 30 milioni di dollari.

Uno yacht dalla storia curiosa

L’imbarcazione da sogno per gli amanti del genere è uno yacht extra lusso dotato di tutti i comfort su cui ognuno vorrebbe trascorrere le vacanze. In grado di affrontare anche una traversata oceanica, infatti è in grado di raggiungere una velocità di 24 nodi. Il suo valore non è dato solo dagli elementi che la compongono, ma anche dalla storia della sua realizzazione.

Inizialmente è stata commissionata da un oligarca russo, Vladimir Potanin, al cantiere olandese Feadship esperto in mezzi in cui lusso è la parola d’ordine. L’imbarcazione ribattezzata dal suo committente con il nome in codice Project 1010, ha avuto poi una battuta d’arresto. L’oligarca a causa delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti è stato costretto a rinunciare al progetto che ha attirato subito l’attenzione del re di Facebook. secondo alcuni rumors ha acquistato l’imbarcazione per 300 milioni di dollari, un costo non indifferente che però viene ripagato dai comfort presenti e dal design che non passa di certo inosservato a cominciare dall’esterno. Lo yacht, infatti ha una finitura cromatica che riflette il sole e lo fa splendere mentre è in acqua.

Il palazzo galleggiante con suite privata

Anche se si trova in mare e non sulla terraferma, Launchpad può essere considerato un vero e proprio palazzo galleggiante. L’imbarcazione, infatti è formata da 13 cabine in grado di ospitare fino a 26 persone (senza contare i 49 membri dell’equipaggio). Ogni alloggio è curato nel dettaglio grazie all’intervento di Zuretti, una delle aziende leader nel campo dell’interior design delle navi di lusso: il risultato è un ambiente elegante e raffinato senza eccessi. Accanto alle normali cabine c’è anche una suite destinata al padrone di casa, a cui sono stati annessi anche un bagno, uno spogliatoio e uno studio.

Proprio come una villa o un palazzo, lo yacht è pensato persino per il tempo libero degli ospiti includendo una sala cinema, una palestra attrezzata, un salone di bellezza, un beach club, una vasca idromassaggio sul ponte e un eliporto.

La nave di supporto da 30 milioni di dollari

Il fondatore di Facebook non si è fatto mancare nulla e ha deciso di affiancare allo yacht una nave supporto chiamata Wingman. Lo scopo è trasportare tutto quello che Zuckerberg non vuole sull’imbarcazione principale come tender, attrezzature, il sommergibile Triton 330 a 3 posti, quattro scooter, tre wave runner Seadoo, un paio di Seabob e una gamma di attrezzatura subacquea.

Anche per quanto riguarda la nave ombra, la sua storia è particolare. Il precedente proprietario era Gabe Newell, magnate dei videogiochi ed era conosciuta come motoryacht Dapple. L’imbarcazione lunga circa 67 metri è stata poi trasformata dal suo ex proprietario in un ospedale durante il periodo del Covid.