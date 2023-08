Vivere come in una fiaba è possibile all’interno della casa di paglia

Le fiabe hanno fatto parte della nostra infanzia, ma a qualcuno non è bastato immaginare di vivere in una casa dei folletti, ha deciso di realizzarla davvero. È quello che ha fatto Earl Young negli anni ’20 del Novecento a Charlevoix, in Michigan, un'opera proseguita nei primi anni 2000 da Michael Seitz che ha scelto di creare le sue abitazioni da favola sulle fondamenta di quelle realizzate da Young.

Un villaggio delle fiabe

Earl Young, può essere definito uno dei precursori delle case ispirate agli Hobbit, perché intorno al 1920 ha creato a Charlevoix tre dozzine di dimore conosciute come case degli hobbit che ancora oggi sono presenti in città. Proprio una di queste ha ispirato Michael Seitz. L’ingegnere nel 2013 ha infatti deciso di acquistare uno dei primi edifici realizzati da Young, ristrutturandolo e dotandolo di un tratto distintivo.

Seitz pur non essendo un architetto, ha realizzato in giro per il mondo, dalla Repubblica Ceca al Sud Africa case degli Hobbit tutte caratterizzate dal tetto di paglia.

L’ispirazione per le sue case da fiaba

Seitz è rimasto subito affascinato dalle case realizzate da Young tanto da pensare di rifarle partendo da un semplice progetto a cui ha fatto seguito un modellino Lego. Anche se le costruzioni di Young, secondo Seitz, sono molto simili a quelle degli Hobbit, le sue hanno radici che si ispirano al Medioevo.

Il primo progetto di Seitz

La prima opera realizzata da Seitz è stata il rifacimento di quella costruita da Young negli anni Venti. Quando l’ha acquistata l’immobile era in vendita da circa 8 anni e versava in condizioni precarie perché aveva subito atti di vandalismo e incendi. Da quel momento ha dato il via ai lavori per ottenere quella che poi è diventata la The Thatch House.

Il primo intervento è stato salvare le fondamenta e la pietra esterna, poi Seitz ha dato libero sfogo alla sua inventiva. Uno dei tatti distintivi dell’interno delle case di Young sono i camini: non solo sono stati restaurati con la pietra originale, ma ne è stato creato un terzo nella camera principale. L’uso della pietra è l’elemento distintivo delle case di Seitz, che ha utilizzato quella che già si trovava nella proprietà e ne ha acquistate altre locali, con cui ha creato anche una grande scalinata e la doppia porta d’ingresso. La stessa pietra poi è presente anche all’interno della cucina, nella camera da letto e nel bagno.

Le finestre sono state ugualmente studiate nel dettaglio. Hanno un sistema a griglia diagonale che si ispira a quelle medievali, una scelta di design che rende l’abitazione davvero originale.

L’unicità di questo edificio è data dalla cura del dettaglio e dalla ricerca di materiali del posto. Il tetto ad esempio è realizzato in paglia, un ottimo isolante che conferisce un aspetto d’altri tempi grazie anche a finiture in legno realizzate con pino locale artigianalmente.

La casa di circa 600 metri quadrati comprende sette camere da letto, 5 bagni, un angolo bar in pietra, una cantina e una sala multimediale e il suo valore dopo tre anni di lavoro è di circa 2,8 milioni di dollari. Un prezzo e un impegno che si traducono in un appartamento davvero originale e soprattutto unico nel suo genere.