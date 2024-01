Fetta di polenta, il palazzo più piccolo e curioso di Torino

Ogni regione italiana ha una prelibatezza tipica e il Piemonte non è da meno. Tra i tanti piatti da gustare c’è la polenta concia, sarà questo il motivo per cui i torinesi hanno deciso di soprannominare un loro edificio Fetta di Polenta? Sì, avete letto bene, nella città sabauda è possibile ammirare un palazzo che emerge tra gli altri per la sua forma che non passa di certo inosservata. A rendere unico quello che è noto come Palazzo Scaccabarozzi è una struttura alta e stretta che proprio per il colore, ricorda appunto una fetta di polenta.

Se pensate che sia un’opera architettonica di recente costruzione, dovete sapere che ha poco meno di 200 anni ed è stata commissionata da Alessandro Antonelli, conosciuto ai più per aver progettato la Mole Antonelliana. Scopriamo la storia di Palazzo Scaccabarozzi.

Un palazzo nato da una scommessa di Alessandro Antonelli

Il palazzo sorge nel quartiere di Vanchiglia, all’angolo con via dei Macelli, attuale via Giulia di Barolo. Per risanare la zona, il Borgo del Moschino fu demolito e nel corso della seconda metà dell’Ottocento venne interessata da un riqualificazione che comportò la costruzione di alcuni edifici ad opera della Società Costruttori di Vanchiglia (da qui il nome del quartiere) a cui prese parte anche Alessandro Antonelli.

L’architetto come compenso per la sua partecipazione ottenne un piccolo terreno. Il progettista in seguito cercò di ottenere un pezzo di terreno adiacente, ma le trattative non andarono a buon fine. Il progettista prese al balzo l’occasione mancata per mettere alla prova le sue abilità architettoniche. Quasi per scommessa realizzò Palazzo Scaccabarozzi con l’intento di dimostrare come in uno spazio ridotto fosse possibile creare un edificio che si sviluppasse in altezza e non in larghezza, in grado di stare in piedi.

Un edificio stretto e slanciato

Il palazzo attualmente è formato da 9 piani, due interrati e sette esterni, ma quando è stato realizzato nel 1840 ne contava solo cinque, gli altri tre sono stati aggiunti in seguito, per la precisione nel 1881 arrivando a un’altezza complessiva di 24 metri, tutti collegati da una scala forbice in pietra. La forma a trapezio e in alcuni punti anche triangolare è molto stretta (16mX5mX54cm). Nel lato più ampio, quello da 54 cm è posizionata una canna fumaria. Gli appartamenti all’interno hanno stanze triangolari per le quali sono stati realizzati arredi su misura. Per quanto riguarda le finestre, queste hanno una forma allungata con lesene a cui si aggiungono 8 balconi e il ballatoio posizionato all’ultimo piano. Questo elemento è stato inglobato per evitare di appesantire la struttura con altri elementi.

Il palazzo Fetta di Polenta è stato curato nei minimi dettagli, ad esempio ancora oggi è visibile una carrucola che parte da via Giulia di Barolo, per trasportare carichi ingombranti ai differenti livelli.

Le origini del nome

Palazzo Scaccabarozzi deve il suo nome originario allo stesso Antonelli, che una volta terminato il lavoro decise di dedicarlo alla moglie Francesca Scaccabarozzi. Nel corso degli anni, però è stato soprannominato dai torinesi Fetta di Polenta per la caratteristica forma e il colore giallo che ricorda appunto questo piatto. L’edificio rappresenta un punto di riferimento della città, nonostante all’inizio la sua forma abbia destato non poche preoccupazioni. Molti infatti, temevano per la sua tenuta, questo ha spinto Antonelli e la moglie a vivere in uno degli appartamenti per dimostrare l’affidabilità della struttura. Superati i primi timori il palazzo è diventato anche la sede de il Caffè del Progresso, in cui i carbonari e i cospiratori si rifugiarono durante il periodo precedente all'unità d’Italia.