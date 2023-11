La Casa dei Mostri al centro di Roma: alla scoperta dello spaventoso Palazzo Zuccari

Ci sono tanti luoghi iconici nella città di Roma, ma Piazza di Spagna e la sua splendida Trinità dei Monti sono una delle tappe imperdibili. Proprio in cima alla celebre scalinata, però, c’è un edificio che viene troppo spesso sottovalutato, una dimora che è nota con un nomignolo davvero curioso e poco promettente, la “Casa dei Mostri”.

Il soprannome è stato affibbiato al Palazzetto Zuccari che sorge tra Via Sistina e Via Gregoriana e che ha una caratteristica non comune: le decorazioni delle porte e delle finestre della facciata, infatti, ricordano dei mostri. La storia di questo palazzo è a dir poco affascinante, quindi vale la pena soffermarsi sul passato che l’ha caratterizzato.

Chi ha costruito la spaventosa Casa dei Mostri

Palazzetto Zuccari deve il suo nome a Federico Zuccari, un pittore originario delle Marche e vissuto tra il ‘500 e l’inizio del ‘600. Mentre si trovava a Roma per alcune commissioni, decise di sfruttare il proprio estro creativo per dar vita a un edificio insolito e intrigante allo stesso tempo. Dopo aver acquistato il lotto di terreno nel 1590, realizzò una vera e propria casa d’artista. In realtà il progetto originario era molto più ambizioso di quello che si può ammirare oggi, visto che Zuccari arrivò quasi a rovinarsi finanziariamente per edificare la futura Casa dei Mostri.

Nel corso dei secoli questo palazzo ha avuto diversi proprietari, tra cui la regina Maria Casimira di Polonia nel ‘700, e aggiunte architettoniche come il piccolo teatro privato in funzione per circa un decennio. Nell’800, poi, passò a Enrichetta Hertz, collezionista d’arte che la donò al governo tedesco realizzando allo stesso tempo quella che è nota come Biblioteca Hertziana, istituto di ricerca che oggi è specializzato in storia dell’arte.

Le principali caratteristiche architettoniche e gli interni

Come già anticipato, il dettaglio architettonico che balza maggiormente all’occhio è quello delle decorazioni. Le cornici, le porte e le facciate sono state modellate in modo da ricreare delle bocche mostruose aperte, prendendo spunto da quelle del Giardino di Bomarzo che sorge a non molti chilometri dalla Capitale. Si tratta di un trionfo autentico dell’architettura manierista, così in voga nel XVII secolo.

La Casa dei Mostri è divisa in tre sezioni: anzitutto c’è uno studio che affaccia su Trinità dei Monti, poi c’è la parte residenziale che corrisponde invece al lato di Via Sistina, mentre il terzo e ultimo corpo è quello del giardino. Gli esterni sono molto semplici ed essenziali, diversamente dagli interni in cui al contrario si nota come questa fosse la dimora di un’artista di fama.

A impreziosire gli ambienti ci pensano alcuni affreschi di Giulio Romano e che provengono da Villa Lante. All’inizio degli anni Duemila si è deciso di avviare un complesso restauro del palazzo, dando anche la precedenza all’edificio che ospita la biblioteca, nell’ambito di una ri-funzionalizzazione della struttura. All’interno di questo istituto è possibile trovare circa 300mila volumi, oltre a un archivio fotografico composto da quasi 800mila scatti di gran valore. Sul tetto della biblioteca, tra l’altro, si può ammirare uno dei panorami più interessanti di Roma, un altro motivo per cui vale la pena scoprire dal vivo almeno una volta la Casa dei Mostri.