La passione immobiliare dei vip: quando le celebs acquistano casa da altre celebs

Le star di Hollywood sono legate tra loro in molti modi: oltre ad aver lavorato insieme, a legami parentali, uno dei più bizzarri è quello di condividere la stessa casa. Sì, perché ci sono delle celebs che hanno acquistato o venduto le loro abitazioni ad altre star. L’aspetto che accomuna tutte queste ville è che si trovano in zone esclusive e sono tutte straordinarie.

Justin Bieber a Khloe Kardashian hanno in comune la villa in stile toscano

Justin Bieber, uno dei cantanti più apprezzati degli ultimi anni per un periodo è stato proprietario della villa in stile toscano appartenuta a Nicole Murphy, la ex moglie di Eddie Murphy a Calabasas, una città nella contea di Los Angeles. Acquistata nel 2012 per 6,5 milioni di dollari, dopo soli due anni, il cantante ha deciso di venderla a Khloe Kardashian per 7,2 milioni di dollari. La star dei reality è rimasta nella villa fino al 2020 quando a sua volta l’ha ceduta allo yotuber Dhar Mann per 15,5 milioni di dollari.

La collaborazione tra The Weeknd e Madonna anche in ambito immobiliare

Il patrimonio immobiliare di Madonna è smisurato e nasce da una vera e propria passione della popstar che nel corso della sua vita ha fatto solo investimenti mirati. Uno di questi è stata la villa in stile fattoria che la cantante di origini italiane ha acquistato da The Weeknd. La megavilla di oltre 900 metri quadrati sorge in California e precisamente a Hidden Hills, una zona che ospita moltissime celebrità. Acquistata nel 2019 per 19,3 milioni di dollari ora è stata venduta, ma comunque rimane una delle proprietà più belle perché include sette camere da letto e nove bagni, un home theater, un campo da basket, una piscina a sfioro e arredi extra lusso.

Oprah Winfrey e Jennifer Aniston innamorate di Montecito

Montecito è una delle zone più esclusive situata nella contea di Santa Barbara, in California e Oprah Winfrey è solo una delle star che ha deciso di vivere qui. Mentre le altre celebs come Harry e Meghan Markle si accontentano di avere solo una villa, la conduttrice americana è letteralmente innamorata di questo posto. Infatti, Oprah non contenta della sua tenuta da 70 acri ha deciso di acquistare dalla sua amica Jennifer Aniston, tramite una trattativa privata, una proprietà di 2 acri composta da due cottage. La presentatrice ne ha destinato uno al suo personal trainer e uno all’amministratore della proprietà Bob Greene, mentre la star di Friends ha tenuto il casale in stile toscano.

Come abbiamo visto la passione di Oprah per Montecito è sconfinata e la compravendita con Jennifer Aniston è stata solo l’ultima di una lunga serie. Nel 2019 ha infatti acquistato da Jeff Bridges, attore di Tron, un complesso in stile spagnolo di quattro acri per 6,85 milioni di dollari, che si è andato ad aggiungere alla sua già ampia tenuta di 70 acri.

Charlie Sheen e Kendall Jenner e la casa boho-chic

Rimanendo in casa Kardashian, la più piccola della famiglia ha ottenuto dall’attore di Due Uomini e Mezzo Charlie Sheen, l’abitazione che aveva acquistato per l'ex moglie Brooke Mueller. La modella statunitense ha comprato la proprietà per 8,55 milioni di dollari e l’ha trasformata in un'oasi boho-chic.

Ad Ariana Grande piacciono le case delle star

Nonostante sia una cantante affermata, sembra che ad Ariana Grande piaccia acquistare le case in cui precedentemente hanno vissuto altre star americane. Nel 2020 si è assicurata per 6,75 milioni di dollari la villa in stile Tudor a Montecito di Ellen DeGeneres e sua moglie Portia de Rossi. La proprietà di circa 510 metri quadrati chiamata Porter House si ispira ai fienili del Surrey, in Inghilterra.

Recentemente invece ha invece acquistato da Cameron Diaz per 4,9 milioni di dollari la casa a Hollywood Hills che l’attrice voleva demolire.

Sylvester Stallone, Adele e la statua di Rocky Balboa

È forse stata una delle trattative più interessanti degli ultimi mesi, il motivo sta tutto nella richiesta dell’ex proprietario al nuovo inquilino. Stiamo parlando della villa che Sylvester Stallone ha venduto alla cantante Adele e delle richieste della star di Rocky per cedere la proprietà.

Oltre al prezzo di vendita esorbitante, ben 58 milioni di dollari, l’attore ha acconsentito alla volontà della cantante di sottoporre la villa a una restaurazione totale, ma ha messo come unico veto per la firma del contratto la promessa di non eliminare statua che campeggia in giardino che rappresenta proprio Rocky Balboa.

La casa di Ben Affleck e Jennifer Garner acquistata da Adam Levine

Una delle coppie più chiacchierate degli scorsi anni è stata quella composta da Ben Affleck e Jennifer Garner, in particolare per la fine del loro matrimonio. A circa un anno dalla separazione, i due si trovavano ancora con una casa in comune da vendere. A risolvere la questione è arrivato il cantante dei Maroon 5 Adam Levine che ha acquistato la casa per 32 milioni di dollari. Un vero e proprio affare dato che la proprietà è dotata di un cinema, una palestra, uno studio d'arte, un ufficio e una guest house separata.