La passione di Jeff Bezos per le case: tutte le proprietà del numero uno di Amazon

È uno degli uomini più ricchi che ha iniziato la sua carriera sperando di vendere libri in tutto il mondo, mentre ora colleziona case: stiamo parlando di Jeff Bezos. Il fondatore di Amazon, ha un patrimonio immobiliare di 500 milioni di dollari e abitazioni sparse in tutta America, l’ultima acquisita recentemente. Scopriamo meglio l’intero patrimonio immobiliare di uno degli uomini più ricchi del mondo.

Le case di New York

La Grande Mela è una delle città più amate dal magnate di Amazon che annovera tra le sue proprietà diversi immobili. Nel 2020, in piena pandemia, ha acquistato un intero piano, per la precisione il 24esimo, del grattacielo al 212 Fifth Avenue del Madison Square Park, per 96 milioni di dollari.

Questo è stato solo l’ultimo affare della lista, nel 2019 si è assicurato per 80 milioni di dollari l'attico a tre piani dell'edificio, noto come "The Crown”: l’acquisto comprendeva due appartamenti al piano sottostante con l’obiettivo di unire il tutto e creare un unico grande spazio dotato di finiture pregiate.

Sempre a New York e precisamente nel Century Condominium al 25 Central Park West, Bezos ha quattro appartamenti, tre acquistati nel 1999 e uno nel 2012. Tra questi c'è uno degli edifici più importanti della città che affaccia su Central Park in cui ha vissuto anche Matthew Perry, star di Friends.

Gli appartamenti a Washington

La capitale degli Stati Uniti, non poteva rimanere fuori dal patrimonio immobiliare di Bezos. Il patron di Amazon nel 2016 ha acquistato l'ex Textile Museum nel quartiere Kalorama dove un tempo vivevano Barack e la Michelle Obama, dimora poi ristrutturata investendo 12 milioni di dollari. La proprietà ha 10 camere da letto, otto bagni completi, sei bagni di servizio e 11 caminetti. La facciata in mattoni e balconi romani affaccia su un giardino con fontana.

Il quartiere lo ha così affascinato che ha deciso di acquistare un’altra casa con quattro camere da letto, una cucina in stile country e un’enorme sala da pranzo, soffitti a volta e caminetti in marmo, dall’altra parte della strada.

Le case da sogno a Beverly Hills

Luogo preferito dalle star di Hollywood anche Jeff Bezos si è fatto ammaliare dal fascino di Beverly Hills e ha scelto di comprare alcuni immobili in questa località.

La principale si trova su Sunset Boulevard e ha otto camere da letto e 10 bagni, uno stagno koi, un giardino europeo, una piscina, spa e un campo da tennis.

La casa in stile Tudor costruita originariamente per il fondatore della Warner Bros ha all’interno una sala home theater con le sedie originali del cinema e tra gli altri ha ospitato anche Marilyn Monroe.

Nel 2007 il fondatore di Amazon ha acquistato un’abitazione in stile spagnolo con sette camere da letto e sette bagni, alimentata a energia solare. Oltre ad avere gli elementi tipici dello stile spagnolo come il soffitto in legno a vista, le piastrelle rossastre o decorate, include giardini, una serra, un campo da tennis interrato e una piscina.

Alle porte di Beverly Hills Bezos vanta persino una tenuta in stile contemporaneo circondata da tre acri di terra con quattro camere da letto, sei bagni e una grande piscina nel cortile.

Il ranch in Texas

La passione di Bezos per lo spazio lo ha spinto ad acquistare in Texas una proprietà di 30.000 acri sede della sua società spaziale privata dove c’è anche una casa. La villa degli anni ’20 ha subito una notevole ristrutturazione con il suo predecessore che il numero uno di Amazon ha conservato inalterata. Al suo interno fanno bella mostra lampadari con corna di cervo, mobili in rovere, foto e dipinti del ranch. La scelta è dettata dalla voglia di far vivere alla sua famiglia la sua stessa esperienza in un contesto del genere.

Una delle prime case a Medina

Una delle prime proprietà immobiliari di Bezos è stata a Medina, in un sobborgo lussuoso di Seattle. Sulla penisola raggiungibile attraverso un ponte galleggiante oltre alla casa acquistata nel 1998, con cinque camere da letto e quattro bagni, il magnate americano ha acquisito nel 2005 un palazzo che poi ha ristrutturato nel 2010.