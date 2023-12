Pantone 2024, il Peach Fuzz è il colore dell’anno: ecco come arredare casa

Gli amanti del design e delle ultime tendenze aspettano la fine dell’anno per scoprire quale sarà il colore che caratterizzerà non solo le collezioni moda e make-up, ma anche quelle home. Il merito è del Pantone Color Institute che puntuale come ogni anno ha comunicato la sua scelta per il 2024: il Peach Fuzz 13-1023.

Una tonalità di pesca molto delicata a metà tra il rosa e l’arancione che trasmette subito una sensazione avvolgente, del tutto diversa dalla forza e vivacità del Viva Magenta che ha colorato il nostro 2023. Pantone descrive questa nuance come una “tonalità calda e accogliente che mette in risalto il nostro desiderio di stare con gli altri e le sensazioni che questo crea”. Una tonalità che si sposa bene con gli arredi e con quello che una casa deve trasmettere: condivisione e calore.

Il Peach Fuzz crea un ambiente armonioso

Delicato e soft, il Peach Fuzz è uno di quei colori che entra in punta di piedi all’interno degli arredi, ma riesce a dargli una marcia in più. Anche se può sembrare impalpabile, è una nuance di carattere che trasmette subito un senso di eleganza innata. Adatta per creare un ambiente accogliente, arricchisce qualsiasi tipo di stile sia quello più moderno perché non è mai banale, sia quello classico per le sue note quasi vintage.

A differenza del Viva Magenta, questa tonalità riesce a inserirsi più facilmente enfatizzando i differenti materiali come il legno, aumentando quella sensazione di calore. Una sfumatura in grado di valorizzare una vasta gamma di nuance come quelle neutre o il bianco, ma anche le tonalità che provengono direttamente dalla terra come il cotto e il verde. La palette con cui si sposa non si ferma a questo, il Peach Fuzz sta bene anche con colori di carattere come il viola e il grigio o quelli delicati come tutta al gamma dei pastelli. Insomma una tonalità piacevole che trasmette un senso di equilibrio in casa.

Il Peach Fuzz sta bene in tutti gli ambienti della casa

La versatilità e la raffinatezza del Pantone 2024 lo rendono il colore ideale da inserire in ogni ambiente, con il risultato di non apparire mai eccessivo o fuori luogo, ma di integrarsi benissimo con il resto degli arredi. Dal soggiorno, alla camera da letto, fino alla cucina potrete scegliere se utilizzarlo come scelta dominante o semplicemente come quel dettaglio che fa la differenza.

In ogni caso, oltre agli elementi d’arredo, il punto di forza sono i tessuti realizzati con materiali soffici e cozy, ad esempio il velluto e la lana che ricordano proprio la morbidezza di questo colore.

I tappeti e i cuscini risaltano ancora di più se poi vengono abbinati alla luce soffusa e calda delle lampade. In questo modo ogni stanza dell’appartamento avrà uno stile moderno, di tendenza e che trasmette subito un forte senso di appartenenza.