Philips Sonicare compie trent’anni tra tecnologia e cura dell’igiene orale

Prendersi cura della propria igiene orale è importantissimo e quale luogo migliore per farlo se non in casa. La cura quotidiana dei denti è un modo per prevenire problemi di salute più ampi. Infatti, come confermato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’igiene orale ha un impatto importante su ogni aspetto della vita perché lo stato della bocca influisce sul benessere emotivo, sociale, mentale e fisico. Philips da anni sostiene il legame tra salute orale e generale attraverso Sonicare che nel corso dei suoi trent’anni ha avuto un approccio orientato all’innovazione continua tanto da diventare uno degli spazzolini elettrici più consigliato dai professionisti del settore dentale negli Stati Uniti.

Una tecnologia esclusiva

Il tratto distintivo degli spazzolini della gamma Philips Sonicare è la tecnologia che si basa su vibrazioni delicate e un’azione fluido dinamica che spinge microbolle tra i denti offrendo una sensazione di pulizia incredibilmente profonda. Philips assicura una tecnologia personalizzata pensata per aiutare gli utenti a ottenere risultati efficaci e senza alcuno sforzo durante lo spazzolamento.

Sonicare DiamondClean Prestige, l’ultima innovazione di Philips

Il punto di forza di Sonicare, che consente una pulizia fino a 20 volte più efficace rispetto allo spazzolino manuale, è la tecnologia SenseIQ per rilevare, adattare e prendersi cura dei denti e delle gengive.

I sensori integrati monitorano il comportamento dell’utente identificando lo stile di spazzolamento e regolando automaticamente la pressione. In questo modo si ottiene una migliore cura delle gengive. La testina A3 Premium All-in-One con setole angolate di Philips Sonicare DiamondClean Prestige aiuta a rimuovere fino a 20 volte in più la placca rispetto ad uno spazzolino manuale, anche nelle aree più difficili da raggiungere. Le punte triangolari rimuovono fino al 100% di macchie in più in meno di due giorni, mentre le setole più lunghe puliscono in profondità per gengive fino a 15 volte più sane in sole due settimane.

Lo spazzolino è supportato dall’app Philips Sonicare che, dotata di intelligenza artificiale, restituisce indicazioni in tempo reale su pressione, movimento, aree di copertura, durata e frequenza di spazzolamento, fornendo raccomandazioni e consigli personalizzati per una migliore pulizia dei denti.