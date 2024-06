Piante antizanzare: quali sono le più efficaci contro gli insetti

Il caldo ormai è ufficialmente arrivato, ma purtroppo è in cattiva compagnia. In effetti con le temperature che si alzano e le belle giornate di sole non mancano mai le zanzare. Sono una presenza fissa dell’estate, ma per fortuna non bisogna disperare. Allontanarle da casa e dormire sonni sereni è più semplice sfruttando alcuni semplici e sorprendenti metodi. Se cercate un’alternativa naturale che nello stesso tempo renda il vostro balcone bello e colorato una soluzione arriva dalle piante antizanzare.

Esistono infatti alcuni fiori che hanno un aroma piacevole per noi, ma fastidioso per le zanzare e in determinati casi anche per altri insetti, un vero e proprio toccasana per allontanarli in maniera definitiva e soprattutto “green”. Curiosi di scoprire quali sono?

Citronella

Utilizzata spesso nei repellenti, la citronella è una delle piante più conosciute e presenti in casa per tenere lontane le zanzare. Il merito è del suo aroma intenso e agrumato, considerato sgradevole dalle zanzare stesse. Tra i vantaggi di questa pianta c’è anche quello di essere facile da coltivare. È sufficiente annaffiarla regolarmente, evitando i ristagni dell’acqua.

Geranio

Con i loro colori vivaci, i gerani rendono i balconi o le terrazze più allegre e protette dalle zanzare. L’olio essenziale al geraniolo, infatti è un potente repellente che tiene alla larga gli insetti dall’abitazione, creando una sorta di barriera naturale conto di loro. Dotati anche di proprietà antiossidanti, i gerani devono essere posizionati in piena luce e annaffiati una volta a settimana o quando ne hanno bisogno.

Lavanda

Tutti conosciamo la lavanda e il suo aroma inconfondibile: se per noi è gradevole per gli insetti, in particolare le zanzare, non lo è affatto. Da posizionare vicino a porte o finestre in pieno sole, necessita di terreni ben drenati e di essere irrigata di tanto in tanto.

Erba gatta

Chi ha un animale domestico conosce bene l’erba gatta perché ha effetti calmanti sui quattro zampe. Ma la caratteristica di questa pianta è anche quella di allontanare le zanzare grazie alla presenza del nepetalattone, nemico di scarafaggi e mosche. Facile da coltivare non ha bisogno di grandi cure se non l’irrigazione quando diventa necessaria.

Lantana

Se siete alla ricerca di una pianta colorata che sia anche repellente, allora la lantana è quella da avere sul vostro balcone. A tenere lontani gli insetti ci pensa l’odore intenso delle foglie. Resistente al caldo e alla siccità, ha un effetto calmante e migliora l’umore.

Calendula

La calendula è una pianta bellissima che emana una fraganza delicata, sgradita però alle zanzare. I fiori colorati oltre ad essere un ottimo repellente naturale, hanno anche proprietà curative perché presentano caratteristiche lenitive e cicatrizzanti.

Basilico

In estate diventa il condimento che dà una magia in più ad ogni piatto: il basilico però, oltre a essere gustoso e versatile in cucina, è efficace anche contro le zanzare. Gli oli essenziali di linalolo e di citrale presenti all’interno delle sue foglie disturbano le zanzare tanto da indurle a non avvicinarsi alla pianta.

Menta

La menta è un’altra erba aromatica dal sapore deciso e dall’odore intenso che proprio per queste peculiarità non piace alle zanzare, tanto da essere considerata un repellente naturale da utilizzare persino sul corpo per mettersi al riparo dagli insetti.

Rosmarino

Tra le piante che fin dall’antichità sono state usate per allontanare ogni tipo di insetto c’è il rosmarino. Efficace contro ogni tipo di parassita, il suo aroma intenso è l’ideale per disturbare le zanzare.

Timo

Fra le erbe aromatiche efficaci conto gli insetti, infine, c’è il timo. Le foglie contengono al loro interno oli essenziali che una volta sprigionati hanno un profumo così intenso da tenere alla larga anche le zanzare.