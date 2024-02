Le piante da non regalare mai a chi compra casa (portano sfortuna)

Regalare una pianta per la casa è sempre una buona idea, in particolare quando l’abitazione è nuova. Quella che è diventata nel corso degli anni una tradizione, in realtà è un ottimo modo per dare un tocco di verde all’ambiente e molte di queste con i loro fiori possono essere considerate anche un elemento d’arredo.

Secondo il Feng Shui (la filosofia che si basa sulla progettazione della casa e degli arredi cercando l’armonia con la terra) le piante danno energia all’ambiente e stimolano coraggio e positività in chi ne è circondato. Secondo questa credenza ci sono piante da regalare come buon augurio, ma ce ne sono altrettante che portano sfortuna nonostante siano davvero belle. Se volete evitare di scegliere la pianta sbagliata, vediamo quelle da non donare mai.

Piante grasse

Sono facili da coltivare anche per chi non ha il pollice verde e alcune di loro secondo tradizione portano denaro e fortuna. Il Feng Shui, però, ritiene che le spine che caratterizzano alcune varietà, attraggano energie negative, e quindi meglio non regalarle o averle in casa.

Agave e Aloe

Anche queste piante rientrano tra quelle grasse e proprio per questo motivo, meglio donarle a meno che chi le riceve non le collochi all’esterno dell’abitazione per tenere lontane le energie negative. Il motivo per cui devono essere messe nella lista nera è che entrambe hanno le spine, in più l’agave fiorisce una sola volta prima di morire.

Sanseviera

La sansevieria meglio conosciuta come lingua di suocera è una delle più utilizzate per purificare l’aria delle stanze in modo naturale. Nonostante questo, se avete parenti o amici che sono andati a vivere in una nuova casa, evitate di regalargliela. La colpa è delle foglie appuntite che generano vibrazioni negative: per non rinunciare ai suoi benefici, potete posizionarla vicino alle porte o alle finestre.

Ortensie

Spesso scelte perché hanno fiori molto belli e colorati, le ortensie sono da sconsigliare perché pur simboleggiando nella cultura giapponese gratitudine, secondo il Feng Shui rappresentano la solitudine e il fallimento. Anche in questo caso meglio spostarle all’esterno.

Geranio

Secondo l’arte del Feng Shui, persino i gerani rientrano tra le piante non solo da non regalare, ma anche da avere fuori casa. Vengono considerate infatti capaci di generare energia negativa.

Papavero

Il papavero è una pianta dai bellissimi fiori rossi, che tende ad appassire subito. Proprio questa sua caratteristica in alcune culture non è vista di buon occhio, perché simboleggia la disgrazia. Inoltre, per molto tempo si è abusato delle sue doti calmanti, un altro punto a sfavore che spinge alcune culture a snobbarla.

Garofano

È uno dei tanti fiori colorati, utilizzato spesso come decorazione per abbellire un ambiente. A dispetto del suo aspetto allegro, il Feng Shui è convinto che sia una pianta che trattiene le energie positive per rilasciare quelle negative. Quindi se vi piace e non potete farne a meno, meglio posizionarlo in giardino.

Vischio

Simbolo del Natale e della buona sorte, il vischio non è visto positivamente in tutte le culture in particolare quelle nordiche. Il motivo è che veniva utilizzato in passato nelle cerimonie funebri, quindi è associato alla morte.

Pothos

Il Pothos trasmette e diffonde talmente tanta energia che è meglio utilizzarlo con cautela. In base alla filosofia cinese è preferibile non avere troppe piante di questo tipo in casa, massimo tre, perché se andate oltre si potrebbe generare un eccesso energetico con risultati negativi. Inoltre posizionatela vicino alle finestre, in modo da veicolare la loro energia verso l’esterno.

Piante rampicanti

Tra le piante che portano sfortuna e quindi da non donare, ci sono quelle rampicanti. La loro natura è quella di crescere lungo le pareti, una caratteristica che impedirebbe alle energie di fluire liberamente. Inoltre sviluppandosi verso il basso possono provocare una diminuzione dell’energia vitale.