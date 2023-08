La villa più costosa di Dubai è extra-lusso e ha interni spettacolari

Che Dubai sia una città in cui la parola d’ordine è il lusso è ormai una certezza. Nella metropoli degli Emirati Arabi, l’eccesso viene coltivato quasi in ogni attività e struttura presente sul territorio, tanto da diventare in alcuni casi quasi affascinante.

E non poteva non trovarsi a Dubai una delle case che ricorda i fasti della Belle Èpoque parigina. La villa The Marble Palace, quotata da Sotheby’s International Realty 204 milioni di dollari (circa 189 milioni di euro), è considerata la più costosa in assoluto dell’intera località.

Una cifra notevole che può essere giustificata dagli interni e dai ben 5600 metri quadrati di grandezza.

L’immenso “palazzo di marmo”

The Marble Palace è stata completata nel 2018 e ci sono voluti ben 12 anni di lavori per portarla a termina. La villa è conosciuta come “palazzo di marmo” proprio perché all’interno la presenza di questo materiale naturale non passa inosservata. Infatti sono stati investiti tra i 7 e 9 milioni di euro di marmo italiano per decorarla.

La proprietà si estende su 6500 metri quadrati: oltre ad essere l’abitazione più costosa, è anche una delle più grandi dell’esclusivo quartiere Emirates Hills (che dista poco dal famosissimo Palma), infatti, come già sottolineato, ha una superficie di 5600 metri quadrati.

Lo stile sfarzoso del The Marble Palace

La facciata della villa ricorda lo stile Neoclassico con ampie finestre e un grande patio che accoglie gli ospiti prima di entrare in casa. Una volta all’interno, si viene subito colpiti da arredi extra lusso come statue e quadri del XIX e XX secolo, molti dei quali appartenenti alla collezione privata del proprietario.

Quello che rende davvero unica l’abitazione sono dettagli come le foglie d’oro, le colonne di marmo (ben 160) e le cupole di vetro intagliate a mano che decorano le singole stanze.

La dimora, ad esempio, ha una enorme sala da pranzo al piano inferiore in cui è possibile ammirare un’installazione composta da coralli e un grande tavolo da pranzo in cristallo.

Al piano superiore, invece sono presenti diverse camere da letto, con quella principale che vanta un’ampiezza di circa 371 metri quadrati.

Dotata di tutti i confort, The Marble Palace comprende anche un bagno turco, una sauna, una vasca idromassaggio in oro 24 carati e una palestra attrezzata di 200 metri quadrati.

Lo sfarzo continua anche all’esterno, qui infatti c’è una piscina coperta, uno stagno e un garage che può ospitare fino a 16 macchine, in poche parole il lusso con la L maiuscola.