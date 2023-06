L’appartamento più piccolo di New York: come si vive in pochi metri quadrati

Vivere in una città come New York ha indubbiamente i suoi aspetti positivi, ma non quando si parla di case. La metropoli è ricca di appartamenti, ma quello che li contraddistingue, purtroppo, è anche una metratura davvero ridotta.

Molti appartamenti sono grandi quanto una cabina armadio o poco più, tra questi ce n’è proprio uno che da alcuni mesi sta spopolando sui social. Il mini appartamento è grande appena 9 metri quadrati e viene considerato il più piccolo di New York. Piccolo nella metratura, ma non nel prezzo. L’abitazione larga poco più di 2 metri e lunga circa 3 viene affittata per una somma che di sicuro non passa inosservata, 2.350$. Un affitto ragionevole se si pensa che quelli di Manhattan sono saliti a più di 4.241$ al mese.

Nonostante le dimensioni dell’appartamento siano sacrificate, al contrario di quello che si pensa, per l’abitazione ci sono molte offerte. Il motivo è semplice: la sua posizione. Il palazzo in cui si trova è un edificio al 49 West 11th Street, in pieno Greenwich Village, uno dei quartieri più ambiti e amati dai newyorkesi.

Lo stile minimal che piace ai newyorkesi

In una metropoli come la Grande Mela, gli abitanti sono abituati ad adattarsi pur di vivere in questa città e in particolare in zone prestigiose, ecco perché l’appartamento che può sembrare più che essenziale, ha riscosso tanto successo.

Fare un tour per la casa, di certo non porta via molto tempo, infatti una volta entrati avrete davanti a voi una stanza con all’interno un angolo cucina dotato solo di un mini lavello, un frigo minuscolo sotto il piano lavoro e alcuni armadietti. Di sicuro i provetti cuochi non potranno sbizzarrirsi in cucina, perché mancano del tutto fornelli e forno.

E il bagno? Purtroppo non è incluso nell’appartamento, ma gli affittuari posso sfruttare quello comunitario che si trova nel corridoio.

Il lato positivo, se vogliamo trovarne uno, è che è dotato di un armadio piccolissimo è possibile sistemare addirittura un letto King Size. Inoltre per consolarvi ammirando la vista mozzafiato dalla finestra.

Non è comunque l’unico appartamento dell’edifico che ha simili dimensioni. Tutte le unità presenti nel palazzo, occupate da inquilini, hanno la stessa metratura. Ad esempio alcuni di loro si sono organizzati con dei pratici soppalchi, mobili a scomparsa e tanta inventiva, tanto da averli fatti diventare funzionali.

L’edificio risale almeno alla seconda metà degli anni ’30 quando erano ancora in voga appartamenti dormitori, poi messi al bando negli anni ’50: molti sono stati demoliti, alcuni riconvertiti e altri ancora sono diventati l’oggetto del desiderio di tutti quei newyorkesi vogliono apprezzare le bellezze del quartiere a discapito dei metri quadri dell’appartamento.