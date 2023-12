Sapete dov’è la casa più piccola d’Italia? L’originale e romantico alloggio in mezzo al bosco

Un paesaggio in cui si alternano montagne e pianure e una storia regale alle spalle, il Piemonte è una regione incantevole. Proprio qui, in un contesto quasi bucolico è possibile trovare uno degli alloggi più piccoli d’Italia. A Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo c’è quello che può essere definito un piccolo cottage ispirato a Madame du Bois.

Tra i boschi che circondano il comune piemontese è possibile vivere un’esperienza romantica all’interno di una carrozza in stile liberty e fare un tuffo nel passato. La struttura in cui poter trascorrere una o più notti, è in legno interamente costruita a mano e si ispira proprio alla vecchia dimora, appartenuta alla famosa addestratrice di cavalli.

La vita leggendaria di Madame du Bois

La vita di Madame du Bois sembra quasi leggendaria. Nata da una famiglia circense nel 1846 (il vero nome non è noto), è passata alla storia con questo pseudonimo e per essere stata una delle più grandi e famose addestratrici di cavalli. Protagonista assoluta di spettacoli itineranti, in realtà la sua sorte doveva essere ben diversa.

Destinata a una vita da trapezista, fu ripudiata dalla famiglia perché soffriva di vertigini, così decise di scappare a bordo di una carrozza trainata da cavalli neri. Proprio quella che è poi diventata la sua casa l’ha resa famosa: durante gli spettacoli che portava in giro per i villaggi e le città, entrava in scena sempre alla guida della sua abitazione in legno, da qui il suo soprannome Madame du Bois.

Rivivere le avventure di Madame du Bois

In quella che può essere considerata una delle case più piccole d’Italia, è possibile rivivere l’esperienza di Madame du Bois. La carrozza al suo interno è formata da un angolo con il letto matrimoniale e una cucina che ricorda quelle dell’epoca, ma arricchita da elettrodomestici moderni come il frigorifero e la macchina del caffè. Infine, nell’alloggio c’è anche il bagno. Per vivere un’esperienza a contatto con la natura potete approfittare della vasca vintage all’esterno.

Ogni angolo della carrozza è curato nel dettaglio, oltre a essere fornita di riscaldamento, così da poter alloggiare in qualsiasi momento dell’anno, è completata da dettagli che permettono di sentirsi come nei secoli passati. Oltre ad avere finestre che affacciano sulla valle per godere delle meraviglie della natura, potete rivivere in pieno le avventure di Madame du Bois leggendo il diario che è stato conservato e in cui c’è il resoconto dei viaggi, delle avventure e degli incontri che hanno caratterizzato la vita dell’addestratrice rendendola una vera leggenda.

Per far sì che il soggiorno nella carrozza sia ancora più coinvolgente nelle vicinanze è presente un maneggio dove ci sono dei cavalli da poter noleggiare, ma se non siete esperti cavallerizzi, come l’antica proprietaria di casa, potete scegliere di fare una passeggiata con la e-bike o a piedi con la guida di un esperto.