Case strane nel mondo: in Messico c’è un’abitazione davvero incredibile

Forme geometriche e ben definite: quando pensiamo a una casa ci viene in mente subito questo, le tradizionali quattro mura che danno all’edificio il suo aspetto “classico”. Le case però possono essere anche molto più strane e fuori dagli schemi, ma questo non vuol dire che non siano accoglienti, anzi è l’esatto contrario. In giro per il mondo esistono abitazioni di ogni tipo e l’esempio perfetto arriva dal Messico. Vivere a contatto con la natura è il sogno di molti, ma se invece si potesse vivere nella natura? Questo è il principio che ha ispirato la famiglia Mayorga che vive proprio in questo paese e in particolare Javier Senosian. L’architetto americano specializzato in costruzioni ecologiche e organiche, nel 2006 ha progettato e realizzato la casa Nautilus.

L’abitazione oltre ad ispirarsi alle architetture di Gaudì e Frank Lloyd Wright, prende spunto proprio dalla conchiglia Nautilus, un esemplare proveniente dall’epoca dei dinosauri, molto presente in Messico. Ma cosa ha di particolare questa casa?

La natura fuori e dentro casa

La voglia di rompere con le abitazioni tradizionali di Magali e Fernando Mayorga e dei loro due figli Allan e Josh per immergersi nella natura, è chiaro fin dall’outdoor. La casa conchiglia, infatti è circondata dalla vegetazione e non poteva mancare un prato esterno che può essere ammirato dall’ampia vetrata colorata che caratterizza la facciata.

È quando si varca la soglia di casa che la volontà di rompere con le vecchie abitudini è ancora più evidente. Il filo conduttore di tutta l’abitazione, che collega una camera all’altra è il pavimento realizzato come un viadotto, circondato da un manto d’erba.

Ma non è solo questo aspetto che colpisce dell’edificio, una volta entrati si ha davvero la sensazione di essere all’interno di una conchiglia dove gli angoli non esistono, ma ci sono solo muri e arredi tondeggianti. Una scelta che rispecchia in pieno lo stile della casa e che trasmette un senso avvolgente che comunque crea una continuità con l’esterno nonostante i muri.

Il merito è tutto delle finestre tonde e in particolare modo della vetrata principale formata da tanti piccoli vetri colorati che riescono a illuminare l’ambiente e creare giochi di luce davvero affascinanti

Una casa sicura e rispettosa dell’ambiente

La sicurezza è stata al centro degli obiettivi di Javier Senosian che ha costruito questo appartamento secondo un’ottica antisismica e riducendo al minimo la manutenzione. Anche la ventilazione è stata progettata per assicurare agli abitanti di vivere in un ambiente areato alla giusta temperatura nel corso di tutto l’anno. A fare la differenza in questo caso è il sistema di ventilazione sotterraneo.

Le scelta dell’architetto è dettata dalla volontà di dar vita a un ambiente in cui uomo e natura possano completarsi a vicenda. Questo è chiaro fin dai materiali utilizzati, tutti ecosostenibili che nello stesso tempo sono stati in grado di interagire con la tecnologia.