Bill Gates compra il Castello di Portofino: ecco come vuole trasformarlo in hotel di lusso

I found my love in Portofino: cantava così Johnny Dorelli nel lontano 1959, ma potrebbe dire lo stesso a distanza di oltre sessant’anni anche Bill Gates. L’imprenditore americano, celebre per aver fondato la Microsoft Corporation, si è lasciato ingolosire dagli investimenti immobiliari italiani e la città ligure è il primo obiettivo su cui ha messo gli occhi.

Gates ha infatti acquistato il Castello di Portofino, edificio noto anche come Villa San Giorgio. Si tratta di una dimora ricca di storia, basti pensare che una delle sue proprietarie è stata Jeannie Von Mumm, la quale sposò un barone discendente dell’omonima famiglia produttrice di champagne. Quali sono le intenzioni dell’informatico originario di Seattle? Il castello dovrebbe trasformarsi in un resort di lusso e, viste le sue caratteristiche, ha tutte le carte in regola per diventare una residenza molto invidiata.

Una villa antica e piena di meraviglie

Villa San Giorgio è grande ben 1200 metri quadrati ed è caratterizzata da un comodo ascensore privato che permette di raggiungere una spiaggia sottostante, anch’essa privata. L’intero immobile, inoltre, è stato suddiviso in 12 appartamenti più piccoli. La posizione del castello non è casuale, panoramica e con incantevole vista sul porto di Portofino e sul mare.

La struttura attuale, derivata da quella originale che risale addirittura al XII secolo, è caratterizzata da una pianta quadrata, oltre che da un corpo centrale e due torri angolari. I piani sono due, il piano terra che ospita le sale di rappresentanza, e quello superiore dove si trovano gli appartamenti privati. Gli esterni sono color pastello, ma la vera marcia in più dell’edificio è senza dubbio il giardino terrazzato con piante secolari ed essenze di ogni tipo. Per assicurarsi una meraviglia del genere, Bill Gates ha sborsato una cifra compresa tra i 50 e i 60 milioni di euro. Non sono però soltanto rose e fiori.

Villa San Giorgio e la burocrazia

Per assicurarsi Villa San Giorgio, Bill Gates dovrà infatti garantire il trasloco degli attuali inquilini entro il prossimo 31 ottobre. Molti di loro sono personaggi celebri, come ad esempio Giorgio Armani, e proprio questo trasloco non viene preannunciato come semplice e nemmeno veloce.

Un altro problema da risolvere è quello legato al piano regolatore. A Portofino sono in vigore norme ben precise per quel che riguarda immobili di questo tipo, ad esempio il castello dovrà subire una modifica della destinazione d’uso. Attualmente l’edificio è accatastato per uso residenziale, mentre invece l’imprenditore statunitense vuole farne un hotel, come già anticipato.

Più precisamente, Gates vorrebbe far diventare questa meraviglia l’attrazione principale della catena “Four Seasons” di cui è proprietario. Per il via libera serviranno l’approvazione da parte del Comune di Portofino e dell’ente parco del borgo ligure. Di questa trattativa per l’acquisto di Villa San Giorgio si parla da diversi mesi e presto si conoscerà la strategia pensata da Gates per dar vita a una struttura ricettiva che promette di non avere eguali.