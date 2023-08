La casa preferita da Donald Trump si trova in New Jersey: all’interno c’è un incredibile golf club

È stato il 45esimo presidente degli Stati Uniti, ma prima ancora un uomo d’affari: Donald Trump è sempre stato interessato al mondo dell’immobiliare, basti pensare che all’inizio della sua carriera si occupava dell’edilizia nei principali quartieri di New York.

A distanza di anni il suo interesse nei confronti delle case è rimasto vivo e tra le sue abitazioni preferite c’è Bedminster, nel New Jersey, che l’ex presidente considera il suo rifugio personale. Infatti durante gli anni alla Casa Bianca ha utilizzato la tenuta come seconda casa tanto da diventare il luogo prediletto in cui trascorrere le vacanze.

L’imprenditore ama talmente tanto questa residenza da aver trasformato l’intera proprietà in un golf club.

Prima di Trump c’era il magnate della General Motors

L’ampia proprietà ha sempre attirato grande interesse, infatti prima di Donald Trump il proprietario della tenuta era John DeLorean. Il fondatore della General Motors ha acquistato il terreno nel 1981 e ci ha vissuto poi per 19 anni.

Trump è entrato in possesso della proprietà dopo averla acquistata dalla National Fairways, uno società che costruisce campi da golf con sede nel Connecticut. La casa infatti era stata messa in vendita dalla stessa azienda automobilistica DeLorean nel corso di un'asta fallimentare all'inizio del 2000.

Una tenuta trasformata in golf club

Nel momento in cui Donald Trump ha acquistato la proprietà per circa 35 milioni di dollari, la tenuta era formata solo da una casa padronale in stile georgiano con mattoni rossi e 14 lotti edificabili. Nel 2004, in poco tempo, è diventato un golf club con 11 monolocali, un cottage con tre camere da letto, un altro cottage con due stanze e uno con quattro camere disponibili per i membri del club e gli ospiti. Uno di questi cottage appartiene alla figlia maggiore dell’ex presidente, Ivanka ed è di ben 185 metri quadrati.

Oltre ad ospitare dal 2014 un cimitero in cui è sepolta la ex moglie Ivana Trump, nel corso degli anni il club si è ampliato sempre di più fino ad accogliere numerosi servizi e alloggi.

Durante il mandato presidenziale Trump ha soggiornato in un cottage accanto alla piscina che è stato ristrutturato con l’aggiunta di 51 metri quadrati per costruire un balcone al secondo piano e un portico.

All’interno del club, i membri che pagano circa 300.000 $ all’anno, hanno accesso a due campi da 18 buche, una grande piscina riscaldata, campi da tennis e un eliporto privato.