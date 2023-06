La casa di Mariah Carey è in affitto per poche ore: bastano 5 euro

La sua voce è legata in maniera indissolubile al Natale, mentre una delle sue case è diventata ora il simbolo dell’estate. Mariah Carey è una delle popstar più amate del mondo e tramite un messaggio ufficiale ha reso nota la possibilità di prenotare la sua abitazione per un soggiorno di tre giorni. Ecco cosa ha scritto la cantante americana: “Sono entusiasta di darvi il benvenuto in quella che, a tutti gli effetti, è in assoluto la mia casa preferita a Beverly Hills. Spero che vi piaccia tanto quanto è piaciuta a me”. A cosa si riferisce l’autrice di “All I want for Christmas is you”?

Come prenotare il soggiorno nella casa di Mariah Carey

Booking, il celebre portale che permette di organizzare online i viaggi scegliendo la miglior struttura in cui pernottare, ha annunciato l’inserimento della Beverly Hills Escape tra le dimore che si potranno scegliere per un soggiorno estivo speciale. Le prenotazioni cominceranno oggi, mercoledì 21 giugno 2023, alle 12:00 (ora di New York, quando in Italia saranno le 18:00), tramite il sito web di Booking ed esclusivamente per questo primo giorno d’estate a un prezzo eccezionale.

Per assicurarsi la villa di Mariah Carey, infatti, basteranno 6 dollari e 21 centesimi (5,50 euro), una tariffa incredibile se si pensa al pacchetto a cui si avrà diritto. I fortunati che riusciranno a prenotare potranno soggiornare in questa dimora californiana dal 24 al 26 giugno, due notti nel comfort più assoluto, il tutto impreziosito da prenotazioni già effettuate presso i ristoranti più amati dalla popstar.

Come spiegato da Booking, poi, si avrà diritto anche a una consulenza privata con una fashion stylist e a un tour tra le attrazioni del posto a cui la cantante statunitense non rinuncia mai.

Due piani lussuosi e confortevoli

I soffitti alti e i complementi d’arredo accomunati dal total white sono le due caratteristiche che balzano subito agli occhi quando si entra nella Beverly Hills Escape, la casa di Mariah Carey in cui si potrà dormire per due notti indimenticabili.

Le ampie vetrate assicurano luce in abbondanza, senza dimenticare gli altri dettagli dell’arredo. Questa villa ha due piani e non manca davvero nulla: c’è infatti un ascensore, ma anche degli ampi balconi per apprezzare al meglio il panorama sulla città.

La cucina è altamente tecnologica, senza dimenticare la sauna che permette di godersi il meritato relax. I pavimenti in legno e i dettagli dorati contribuiscono a rendere l’atmosfera generale ancora più lussuosa. I fan di Mariah Carey troveranno di sicuro pane per i loro denti, come la grande cabina armadio, i mobili bianchi ricoperti di pelliccia e molti altri arredi sofisticati. Un vero e proprio sogno a occhi aperti.