Il Principe Harry ha trovato casa a Londra: è l’ex villa di Taylor Swift

A Londra si può ammirare tutta la vita che il mondo può mostrare. Il poeta Samuel Johnson non poteva descrivere meglio la capitale inglese, una città che esercita un fascino unico su tantissime persone, primo fra tutti il Principe Harry. Come riportato dalla stampa britannica, il secondogenito di Re Carlo e di Lady Diana starebbe completando l’acquisto di una nuova casa proprio a Londra, una dimora che sembra far gola a molte celebrità.

Si tratta infatti della villa in cui ha vissuto fino a poche settimane fa la cantante Taylor Swift. Harry avrebbe fatto la spola tra gli Stati Uniti e il Regno Unito proprio per assicurarsi questa villa e il prezzo sarebbe a dir poco “vantaggioso”: 15 milioni di dollari. La residenza si trova nella parte Nord della città, ma come ha conquistato il figlio dell’attuale sovrano britannico?

Una villa dalle caratteristiche uniche

La casa tanto amata dai vip è situata a Belsize Park, uno dei quartieri più ambiti di tutta Londra. È qui infatti che si possono ammirare tranquille stradine alberate, dimore a schiera e ville in stile georgiano e vittoriano. La villa che ora il Principe Harry è pronto ad acquistare è finita al centro delle cronache anche pochi mesi fa, quando Taylor Swift e l’ormai ex marito Joe Alwyn si assicurarono l’appartamento per 16,6 milioni di dollari. L’agenzia immobiliare Savills lo definisce come una residenza unifamiliare, oltre che una casa d’epoca dalle caratteristiche eccezionali.

Uno dei dettagli che salta subito all’occhio è il giardino, ampio e di un verde brillante, ben 40 metri quadri da sfruttare soprattutto nelle giornate più assolate. All’esterno, i mattoni rossi lasciano intuire tutte le epoche “vissute” da questa villa che è stata costruita per la prima volta nel 1876.

All’interno, invece, l’occhio salta subito all’elegante e raffinata scala che conduce al piano superiore, con corrimano in legno e una candida ringhiera.

Antico e moderno si fondono alla perfezione e non manca proprio alcun tipo di comfort. Ad esempio, uno degli elementi che rende unica questa villa è la sua cantina che può ospitare un numero impressionante di vini. La sala da pranzo è impreziosita da un camino in marmo per piacevoli e rilassanti serate, con uno splendido specchio ovale racchiuso da una cornice d’epoca, per non parlare della cucina con dettagli intagliati e di un tenue colore verde.

In caso di acquisto, il Principe Harry e sua moglie Meghan Markle avrebbero a disposizione sette camere da letto, l’ideale per accogliere tanti ospiti.

Tra l’altro, non è la prima volta che il quartiere londinese di Belsize Park intriga un personaggio famoso: oltre a Taylor Swift, in passato anche Noel Gallagher e Gwyneth Paltrow hanno scelto di dimorare in questa tranquilla zona della capitale inglese. Harry sarà il prossimo della lista? Le trattative sembrano a buon punto e nei prossimi giorni ci potrebbero essere degli aggiornamenti interessanti.