Festa della Mamma 2023: le idee regalo per deve assolutamente avere in casa

La mamma è sempre la mamma, ma la sua festa a maggio non può essere la stessa ogni anno, bisogna renderla unica. Il 14 maggio si celebra la Festa della Mamma e per sorprenderla con un regalo che sia davvero speciale non c’è niente di meglio che aiutarla a coltivare le sue passioni. Tante mamme amano prendersi cura della loro casa e soprattutto viverla, quindi c’è un dono perfetto per ognuna di loro

La mamma in smart working

Per le mamme che hanno bisogno di un device leggero, compatto ma performante TCL NXTPAPER 10s e ExpertBook B6 Flip sono dei preziosi alleati, sia per le giornate in ufficio, che per quelle in smart working. Perfetti per aiutare le mamme nel multitasking!

TCL Tablet NXTPAPER

Il tablet TCL NXTPAPER 10s è il regalo perfetto per tutte quelle mamme che desiderano lavorare nella comodità della propria casa. Piccolo e facilmente maneggevole, offre una massima protezione per gli occhi, soprattutto quando si affrontano lunghe giornate lavorative. Inoltre, garantisce un’esperienza paper-like, grazie anche alla superficie texturizzata che permette di scrivere come su un foglio di carta e presenta tutte quelle funzioni, tra cui caselle di posta e fogli di lavoro, che consentono alte prestazioni a livello aziendale.

ASUS ExpertBook B6 Flip

ASUS ExpertBook B6 Flip offre il massimo delle prestazioni in termini di velocità, potenza e portabilità, grazie al processore Intel Core i7 HX, la grafica NVIDIA RTX A2000, il display da 16” e la memoria fino a 32 GB. Per una migliore esperienza lavorativa, è anche dotato di un potente sistema di raffreddamento che non solo mantiene il computer fresco, ma lo rende anche estremamente silenzioso, facendo così lavorare in tranquillità la mamma che è sempre in call. Il prezzo suggerito al pubblico è di 2999 €

La mamma tech

Per le mamme che amano avere uno smartphone con caratteristiche uniche, realme e ASUS hanno le soluzioni ideali. Due prodotti che strizzano l’occhio alla tecnologia e non solo, grazie al loro design alla moda, anche le mamme più attente allo stile li adoreranno.

REALME C55

La giornata di una mamma è spesso lunga e stressante, mille impegni che richiedono uno smartphone sempre carico, veloce e performante, come il nuovo modello C55 di realme. Questo prodotto è infatti dotato di una batteria da 5.000 mAh, che garantisce circa 2 giorni di eccellente autonomia con utilizzo medio, a cui si aggiunge anche una ricarica rapida a 33W. Dal design minimal chic, è dotato di una fotocamera da 64 Mp in grado di catturare le meravigliose emozioni di essere mamma.

ASUS Zenfone 9

Per la mamma che vuole essere sempre al passo con le ultime tendenze tecnologiche, ASUS propone il nuovo Zenfone 9. Dal carattere versatile e compatto, con i suoi 5,9 pollici garantisce alla mamma una presa salda e sicura, mentre con l’altra mano tiene quella del proprio bambino. Inoltre, il pulsante di accensione laterale presenta un sensore di impronte digitali per uno sblocco veloce e senza problemi, mentre la fotocamera principale IMX 766 da 50 MP è perfetta per immortalare i momenti più belli in famiglia. Il prezzo suggerito al pubblico è di 799 €

La mamma che ama il design e la casa

Per tutte le mamme che amano avere la casa sempre in ordine e che dedicano buona parte del proprio tempo alla sua cura arredandola con oggetti tecnologici e di design, di seguito sono presenti alcune proposte che spaziano dal tech e dagli elettrodomestici smart, ai profumi per ambiente fino ad eleganti complementi d’arredo perfetti per una camera da letto elegante e raffinata.

Toasty One Smart Toaster

Per tutti coloro che, il giorno della loro festa, vogliono sorprenderla preparando una dolce colazione, Tineco ha ideato l’innovativo Toasty One Smart Toaster. Si tratta di un tostapane di ultima generazione che, grazie alle sue funzioni intelligenti, è in grado di garantire diversi livelli di croccantezza del pane, accontentando tutti i palati. Grazie a questo prodotto le colazioni in famiglia saranno ancora più gustose.

Cuscini e biancheria letto Emma - The Sleep Company

È risaputo che un buon sonno sia la chiave per affrontare al meglio la propria giornata e questo risulta essere ancora più vero quando si parla del riposo delle mamme, che necessitano di molte energie per districarsi tra gli impegni familiari e il lavoro. Per aiutare le mamme, Emma - The Sleep Company propone due modelli diversi di cuscino, così da accontentare le esigenze di sonno e garantendo un riposo senza eguali: il cuscino cervicale e il cuscino Memory Luxe. Il cuscino cervicale, super confortevole, è pensato per chi desidera eliminare dalla propria vita i tipici dolori cervicali; mentre il cuscino Memory Luxe, grazie all’integrazione con la tecnologia termoregolatrice ThermoSync, è in grado di dissipare il calore in eccesso e mantenere la temperatura del sonno perfetta per tutta la notte.

Per donare alla propria mamma notti di sonno senza eguali, Emma - The Sleep Company propone, inoltre, il set di federe e lenzuola. Realizzate in 100% cotone percalle, le lenzuola così come le federe, sono morbide, confortevoli e fresche. Un piccolo lusso quotidiano che garantirà alla mamma un sonno rigenerante, per affrontare la giornata con la giusta energia. Il prezzo suggerito al pubblico è

Cuscino cervicale al prezzo di 105,99 €

Cuscino Memory Foam Luxe al prezzo di 155,99 €

Lenzuola al prezzo di 95,90 €

Federe al prezzo di 69,90 €

Gift Box Rose Oud

Ogni mamma merita un regalo speciale per la propria festa, elegante e senza tempo. Teatro Fragranze Uniche propone un prezioso cofanetto per regalare un’esperienza olfattiva completa con al suo interno la fragranza Rose Oud, raffinata e dolce “proprio come la mamma”. La Rosa Damascena è accompagnata da note di Pepe Rosa, Oud, Zafferano e Patchouli per creare una fragranza unica nel suo genere. Il raffinato cofanetto, che ospita la fragranza ambiente stick da 100ml e la fragranza biancheria spray da 100ml, è caratterizzato da una scatola quadrata rivestita con carta soft touch e abbellita da una stampa in oro a caldo. Il prezzo suggerito al pubblico è 48 €

Smart Lock 3.0 Pro

Pensato per tutte le mamme che non trovano mai le chiavi di casa nella borsa, Nuki propone una soluzione innovativa con Smart Lock 3.0 Pro. Grazie alla sua serratura intelligente, le chiavi non saranno più una preoccupazione. Infatti, la porta potrà essere aperta con il proprio smartphone e smartwatch, attraverso un semplice click. In questo modo, la mamma non dovrà più perdere tempo e pazienza svuotando la borsa alla loro ricerca.

Per la dog mom

Per la mamma fashion attenta non solo allo stile dell’intera famiglia ma anche a quello del cucciolo a quattro zampe, Croci ha ideato il set Herbier, con collare, guinzaglio e minibag. Parte della linea Summer e con le sue fantasie naturali, i tre accessori costituiscono il “necessaire” per qualsiasi passeggiata. Il prezzo suggerito al pubblico è:

Collare Herbier: 10 €

Guinzaglio Herbier: 12,35 €

Minibag Herbier: 13,25 €

Per la mamma che ama il giardinaggio

Dedicato a tutte le mamme che stanno già pianificando i pranzi e le cene di famiglia in giardino e che amano averlo sempre in ordine, Segway ha ideato il robot tosaerba Segway Navimow. Si tratta di uno dei tosaerba più intelligenti, silenziosi e sicuri del mercato. Il nuovo e innovativo accessorio basato sull’intelligenza artificiale VisionFence Sensor consente al tosaerba di tagliare qualsiasi tipo di prato nel modo più intelligente e preciso che mai, aiutandolo a identificare il perimetro del prato anche in aree complesse o con poco segnale.

Navimow è disponibile per l'acquisto in quattro diversi modelli con un prezzo di listino che varia dai 1.499 a 2.699 €.

VisionFence Sensor è disponibile come optional con un prezzo di listino di 299,99 €

Per la mamma Fit

Queste proposte regalo sono state appositamente pensate per le mamme fit che hanno a cuore la propria salute, amano uno stile di vita equilibrato e si affidano alla tecnologia per essere accompagnate nei propri allenamenti, da quelli più faticosi a quelli più rilassanti.

Fitbit Sense 2

La mamma amante del fitness e del benessere non potrà far altro che innamorarsi di Fitbit Sense 2, lo smartwatch pratico e alla moda che traccia alla perfezione ogni sessione di allenamento e i parametri corporei. Inoltre, lo smartwatch fornisce alcuni consigli e suggerimenti per aiutare le mamme super “busy” a estraniarsi dal solito tran tran giornaliero e mantenere uno stile di vita più equilibrato e salutare, improntato sul “mens sana in corpore sano”.

Google Pixel Buds Pro

Per la mamma gym addicted che si rilassa ascoltando musica mentre fa yoga o che non riesce a fare la sua corsetta mattutina senza la propria playlist preferita, i nuovi Google Pixel Buds Pro sono il regalo perfetto! La cancellazione del rumore Silent Seal permette di concentrarsi totalmente sull’allenamento e la batteria a lunga durata li rendono il gadget tech essenziale per gli allenamenti più lunghi e intensi. lnoltre, grazie ai quattro nuovi colori, Corallo, Grigio Fumo, Grigio Antracite e Verde cedro, i Google Pixel Buds Pro si abbinano alla perfezione a ogni outfit sporty-chic.