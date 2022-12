Regali di Natale fai da te: idee semplici e di grande effetto da mettere sotto l’albero

Si dice sempre che il 3 è il numero perfetto, un aggettivo che fa pensare subito al Natale. Non a caso sono proprio tre le parole che possono rendere speciale questa festa senza spendere una fortuna in regali: fai da te. Scegliere il dono giusto in vista del 25 dicembre non è affatto semplice, soprattutto se si devono accontentare le persone a cui vogliamo bene che hanno dei gusti un po’ particolari. I regali di Natale fai da te rappresentano un compromesso perfetto: la somma che si spende non è eccessiva, inoltre si dona qualcosa realizzato con il cuore, un dettaglio che non può non emozionare la persona che deve scartare il pacchetto. Originali, sostenibili e unici: pronti a scoprire alcuni spunti per far colpo a Natale?

Cornici personalizzate

Non passano mai di moda e riescono a personalizzare i ricordi più preziosi. Le cornici sono sempre un regalo utile e apprezzato, perché allora non realizzarne una col fai da te per il Natale? Non è affatto difficile crearne una, basta munirsi di oggetti semplici come le mollette, le stecche di legno, l’argilla oppure anche le conchiglie raccolte d’estate. La decorazione sarà sempre speciale e in grado di trasmettere l’amore che si ha nei confronti della persone a cui fare il dono.

Regalo gastronomico fai da te

Da qualche tempo a questa parte, i regali “enogastronomici” sono diventati sempre più gettonati: si ha la certezza, infatti, di donare qualcosa di originale, oltre al fatto che il regalo sarà utile e gradito. Con il fai da te ci si può sbizzarrire a Natale con conserve fatte in casa, pane, marmellate, sughi, senza mai dimenticare l’ingrediente più importante, l’affetto da dimostrare a chi troverà questo pacchetto sotto l’albero.

Un lavoro a maglia speciale

Il Natale fa pensare immediatamente alle temperature più basse da cui proteggersi con indumenti caldi e comodi. Ecco perché un’altra idea azzeccata per un regalo fai da te è quella dei lavori a maglia. L’uncinetto è perfetto per rilassarsi e ingannare il tempo libero, inoltre il risultato finale sarà sempre fatto con il cuore.

Burrocacao homemade

In inverno la pelle tende a screpolarsi più facilmente e non c’è dono migliore del burrocacao fai da te. Farlo a casa è semplicissimo: non serve altro che procurarsi un contenitore dalla forma originale, la cera d’api, il burro di karitè e l’olio di jojoba. Con gli oli essenziali, poi, è possibile personalizzare il regalo grazie ai profumi che meglio rispecchiano la personalità di chi dovrà ricevere il dono.

Saponette dai profumi più diversi

Sempre a proposito di prodotti per prendersi cura della pelle, non c’è niente di meglio di una bella saponetta fatta in casa che lascerà di sicuro a bocca aperta la persona a cui si vuole dimostrare tutto il proprio affetto. Oltre ad essere green, queste saponette possono essere abbinate ad oli essenziali o sacchetti di lavanda. Gli “ingredienti” da usare sono soltanto due, vale a dire la soda caustica e l’acqua distillata, senza dimenticare l’aggiunta di avena, olio d’oliva e amido di riso per un prodotto rispettoso della cute.

Diffusori per ambiente: semplici e di grande effetto

Facile e low-cost: il diffusore profumato per ambienti è un’altra idea in grado di accontentare davvero tutti a Natale. Servono pochi minuti per realizzarlo: in un contenitore stretto e alto è sufficiente inserire una decina di bastoncini di legno come ad esempio quelli che si utilizzano per gli spiedini, poi bisogna preparare la soluzione profumata. In 500 ml di acqua tiepida occorre mescolare 10 ml di alcol e una dozzina di gocce di olio essenziale a scelta.

