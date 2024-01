Rihanna compra la villa del cielo, la casa in cui ha vissuto Matthew Perry (Chandler Bing)

È un momento d’oro per la cantante e imprenditrice Rihanna che dopo aver scalato le vette della classifica musicale, ha avuto grandi soddisfazioni anche a livello personale. Dopo la nascita del secondo figlio avuto dal rapper A$AP Rocky, ha deciso di trovare un alloggio adatto all sua famiglia sempre più numerosa.

Los Angeles è la città preferita della cantante originaria delle Barbados e qui è riuscita ad accaparrarsi un appartamento al 40° piano per 21 milioni di dollari. Un prezzo non indifferente, ma su cui si può sorvolare se si tiene conto che è un vero e proprio rifugio conto i paparazzi. Inoltre l’appartamento è famoso anche per un altro motivo: nella casa ha vissuto a lungo Matthew Perry, l’attore da poco scomparso che ha dato il volto a Chandler Bing nell’iconica serie Friends.

L'appartamento scelto da Matthew Perry

Matthew Perry ha trascorso la maggior parte della sua vita a Los Angeles e una delle residenze in cui ha vissuto è proprio l’appartamento all’interno dell’edificio Century progettato dallo studio Robert A. M. Stern Architects nel 2010. L’attore ha acquistato la dimora al 40° piano nel 2017 per 20 milioni di dollari. Ma non si è fermato qui, l’interprete di Chandler Big ha voluto ristrutturare la proprietà per poi rimetterla in vendita nel 2019 a 35 milioni di dollari. Una cifra che non ha destato particolare interesse, per questo il prezzo è stato abbassato a 21,6 milioni di dollari nel 2021: è stata così conclusa una delle vendite più costose della California meridionale nel corso di quell’anno.

Il nuovo acquirente, Nick Molnar, cofondatore della società tecnologica Afterpay, ha scelto di far ritornare la casa sul mercato per 28 milioni di dollari, ma a seguito di una serie di trattative, la cantante è riuscita ad aggiudicarselo per 7 milioni in meno.

La “villa del cielo”

La residenza che occupa tutto il 40° piano viene soprannominata la “villa del cielo” perché l’edificio in cui si trova ha una vista mozzafiato da cui è possibile ammirare l’oceano e le montagne, trasmettendo così la sensazione di essere sospesi sopra la città.

L'attico è formato da un soggiorno con due caminetti e grandi finestre che vanno dal soffitto al pavimento. A questi si aggiunge una lussuosa sala proiezioni, una sala biliardo e una cucina. Quest’ultima ha un design semplice ma è fornita di tutto. Oltre a una doppia isola con elettrodomestici, i ripiani sono realizzati in marmo e i toni sono sul bianco.

In tutto ci sono quattro camere da letto, tra cui anche una suite padronale con pareti curve in vetro, pensate per ammirare il panorama, ma non solo. Nella stanza sono presenti poi una zona salotto con camino, ampi armadi e doppi bagni.

Per godere del panorama, la casa è dotata di quattro grandi terrazze con grandi finestre per una vista a 360 gradi sull’esterno.

Un palazzo abitato da celebs

Rihanna e Matthew Perry non sono gli unici ad aver preferito il palazzo Century. Nell’edificio hanno abitato volti noti come Denzel Washington, Paula Abdul, Elizabeth Berkley e Candy Spelling. Quest’ultima si è assicurata un attico a due piani, gli ultimi due dell’immobile, sopra quello di Rihanna per 35 milioni di dollari.

Il motivo per cui a molte star piacere vivere da queste parti si deve non solo alla bellezza degli appartamenti, ma anche ai comfort. Il palazzo recintato ha una portineria che funziona 24 ore su 24, una grande piscina con cabine, una palestra e una sala fitness di prima qualità, oltre a un cinema, un deposito privato per il vino e 1,6 ettari di giardini privati. Tutti plus che attirerebbero l’interesse di chiunque.