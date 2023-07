La villa di Rihanna è in vendita: ecco quanto vale una delle sue residenze preferite

Canzoni iconiche che l’hanno resa una delle popstar più amate a livello mondiale, look che fanno tendenza, una passione sconfinata per la moda e una altrettanto forte per il settore immobiliare. Rihanna è questo e molto altro, non una semplice cantante capace di vendere ben 60 milioni di album, ma un’artista a tutto tondo. E proprio il suo costante interesse per il real estate fa capire quale sia il suo fiuto per gli affari.

L’elenco delle proprietà in cui ha vissuto o ancora risiede si è ampliata di continuo, andando da Los Angeles fino alle natie Barbados. Ecco perché ogni sua dimora è destinata a fare notizia, come quella che ha appena deciso di vendere. È una villa che vale la pena approfondire nella sua (sconfinata) interezza.

Lusso e comfort in oltre 2mila metri quadri

Rihanna ha messo in vendita una delle ville di cui è proprietaria in quel di Beverly Hills. Due anni dopo l’acquisto, la cantante barbadiana ha scelto di mettere a frutto l’immobile, soprattutto dopo aver apportato una serie di migliorie. Il prezzo di partenza per assicurarsi questa casa è di quasi 10 milioni di euro. D’altronde si sta parlando di più di 2mila metri quadrati impreziositi da un comfort dopo l’altro. Per gli ospiti, ad esempio, c’è un appartamento a parte con tanto di cucina, soggiorno, stanza da letto, garage e persino un ufficio. La villa principale, invece, è dotata di quattro camere da letto e cinque bagni, senza dimenticare ovviamente l’esterno. La dimora di Rihanna, infatti, ha tutto quello che serve per rilassarsi all’aperto, con una piscina di grandi dimensioni, un’area per i falò, un campo da basket e un giardino.

Una villa piena di dettagli eleganti

Lo stile è quello tipico degli anni Trenta del secolo scorso anche se le ristrutturazioni volute dall’artista hanno regalato alla villa un aspetto più moderno. Non a caso, gli interni risentono di queste migliorie che hanno trasformato l’intera struttura in una dimora dall’eleganza tipicamente europea. I soffitti, ad esempio, sono caratterizzati da travi a doppia altezza, mentre i caminetti originali si sposano bene con i vari pavimenti della casa, realizzati in pietra e in legno massello.

L’intera proprietà è recintata e si trova nei pressi di un vicolo cieco della via principale in cui sorge a Beverly Hills, in modo da garantire una maggiore privacy. Come già anticipato, Rihanna può vantare altre ville nelle vicinanze, come quella di Hollywood Hills che vale poco meno di 7 milioni di dollari, quella alle Barbados a cui è profondamente legata da motivi familiari e un appartamento non meno lussuoso a Los Angeles. La sua principale residenza, comunque, continua a rimanere quella di Century City, quartiere residenziale e commerciale che si trova nella Westside della città di Los Angeles.