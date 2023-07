In vendita la villa rotante di San Diego: tutti i dettagli di una delle case più ammirate del mondo

Ci sono case che possono far girare la testa. In molti casi questa espressione si riferisce semplicemente al fatto che l’abitazione è lussuosa, piena di comfort e capace di conquistare al primo sguardo, ma per una villa americana questo modo di dire va inteso in senso letterale. La dimora si trova nei pressi di San Diego, in California, ed è una casa rotante a tutti gli effetti.

L’obiettivo dei proprietari che ora hanno deciso di metterla in vendita è stato infatti sempre quello di permettere a ogni stanza di trovarsi nella posizione giusta per approfittare del panorama mozzafiato. La villa circolare sorge infatti sul Monte Helix, una cima molto apprezzata dai turisti che vogliono fare un po’ di escursionismo in questa zona degli Stati Uniti. Le caratteristiche della casa sono davvero sorprendenti e vale la pena fare un tour virtuale tra queste stanze.

Tutti i comfort della villa rotante di San Diego

Anzitutto la villa circolare è stata costruita nella cittadina di La Mesa. La superficie è di poco inferiore ai 500 metri quadri, inoltre l’abitazione è dotata di quattro stanze da letto e tre bagni: la superficie girevole è suddivisa sostanzialmente in due parti, ben 340 metri quadri per quel che riguarda la zona abitabile e altri 130 metri quadri di terrazza. C’è poi anche un’altra terrazza che però è fissa e che ha una dimensione di 110 metri quadri. Per assicurarsi questo edificio, stando a quanto pubblicato in un annuncio dell’agenzia immobiliare Century 21, bisogna spendere una cifra pari a 5,3 milioni di dollari.

Al Johnston è la persona a cui è venuta in mente questa idea immobiliare così bizzarra ma avveniristica. È il proprietario della villa, oltre che l’ingegnere e l’architetto, visto che ha progettato ogni dettaglio nel corso degli anni.

Il funzionamento del meccanismo è presto detto: è stata allestita una piattaforma che muove alcune ruote motrici su un binario realizzato in acciaio, così da permettere alla superficie mobile di girare nella direzione che più si desidera.

Tra l’altro, dettaglio di non poco conto, la velocità di rotazione può essere scelta dal proprietario a seconda delle sue esigenze. Per un giro completo della superficie, comunque, possono servire da un minimo di 33 minuti a un massimo di 24 ore.

I dettagli dei due livelli della casa

Ci sono altri esempi nel mondo di abitazioni rotanti come quella che fa bella mostra di sé in California, però quest’ultima si fa spesso preferire dagli appassionati per il lusso e soprattutto per un dettaglio di design. Le vetrate sono di grandi dimensioni e questo rende gli ambienti ancora più luminosi e dunque piacevoli da vivere.

Oltre alle camere da letto a cui si è già fatto riferimento, la dimora è caratterizzata da due livelli. Il primo è quello che comprende un angolo cottura, un garage per parcheggiare l’auto e un bagno. Il piano superiore è invece dotato delle quattro camere da letto, una cucina e il soggiorno. C’è persino un seminterrato, segno che non è stato lasciato nulla al caso.