In Italia c’è una casa volante che fa concorrenza a quella di Up!

Quando pensiamo alla casa, la prima immagine che ci viene in mente è un edificio ancorato al terreno attraverso le fondamenta e che trasmette immediatamente un senso di sicurezza. Una visione a cui siamo abituati e che è stata scardinata dall’intuizione e dal coraggio di un costruttore edile in pensione. L’uomo una volta lasciato il suo lavoro ha deciso di costruire una casa volante che sfida i limiti dell’architetta.

Una struttura unica e del tutto italiana

Se siete rimasti affascinati dal cartone UP!, beh dovete sapere che in Italia, per la precisione a Castelnuovo Magra (in provincia di La Spezia), è stata realizzata una casa volante molti anni prima che i disegnatori e gli sceneggiatori della Pixar pensassero alla pellicola.

Il merito è di Annunzio Lagomarsini, un costruttore edile che nel momento in cui è andato in pensione ha deciso di dedicasi al suo più grande sogno: costruire una casa da cui ammirare il mare e che contemporaneamente fosse in grado di seguire il percorso del sole nel corso della giornata.

Un villetta visionaria

Annunzio Lagomarsini è sempre stato un grande appassionato di progetti curiosi contraddistinti da innovazione e unicità. Prima di realizzare la sua abitazione, ha costruito un robot con le sue sembianze, un compressore a vento e una macchina per pulire le cozze. Tutti progetti che seppur ambiziosi, non possono competere con la casa girevole.

Il suo obiettivo era quello di realizzare una struttura che potesse sfruttare al massimo la luce solare e ridurre l’impatto sull’ambiente. Per farlo aveva bisogno di un edificio in grado di ruotare esattamente come faceva il sole.

Una casa sostenibile

Per costruire la casa Annunzio Lagomarsini non ha realizzato progetti, ma ha fatto ricorso solo alla sua immaginazione e inventiva. Per idearla e costruirla ha impiegato circa 7 anni, dal 1987 al 1994, utilizzando materiali riciclati provenienti direttamente dai cantieri edili e navali, ma anche dalle discariche e dalle industrie meccaniche. Il risultato è stata una costruzione di circa 110 mq sostenibile e con un basso impatto ambientale.

L’edificio si sviluppata su due livelli, dato che non ha fondamenta, poggia su una piattaforma che gli permette di salire, scendere e girare su sé stessa di 360° impiegando circa 45 minuti. Il merito è di un sistema di contrappesi e leve mosso da cilindri idraulici che aiutano l’edificio a inclinarsi e a scorrere in contemporanea su due binari che le consentono di percorrere circa 12 metri.

Un sistema efficace che fa sì che gli arredi e gli abitanti non si accorgano della rotazione rimanendo saldamento al loro posto.

A consentire il movimento ci pensa un quadro elettrico posto alla base dell’edificio, dove parte anche una lunga scala di ferro che conduce direttamente all’ingresso principale.

La casa volante oggi

La casa a lungo abitata dal suo ideatore e dalla moglie è dotata di acqua, elettricità e gas, ma sfortunatamente non gira più su sé stessa. A seguito di un guasto tecnico che l’ha inclinata, pur ritornando in asse, non è stata più in grado di ruotare. Nonostante questo la bellezza e l’unicità dell’abitazione, ancora oggi attira numerosi curiosi che non vedono l’ora di ammirare la casa volante.