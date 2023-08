Case e serie tv: gli edifici che hanno fatto da outdoor ai grandi successi del piccolo schermo

Appassionarsi a una serie tv significa anche affezionarsi agli ambienti che fanno da sfondo a queste storie del piccolo schermo. Le vicende e i protagonisti sono fondamentali per una buona riuscita del prodotto televisivo, ma anche le case non sono da meno. Diventa quasi impossibile dimenticare i dettagli di queste abitazioni: se gli interni sono spesso ricostruiti abilmente in studio, gli esterni sono invece edifici reali, tappe immancabili per i turisti che vogliono scoprire un luogo curioso di una determinata città. Sono diversi i palazzi delle serie tv su cui vale la pena saperne di più. Vediamoli insieme.

Downtown Abbey

Sei stagioni dedicate alle vicende dell’aristocrazia britannica: Downtown Abbey è stato un successo planetario, merito anche e soprattutto dell’edificio che fa da sfondo ai vari episodi. Si tratta di un castello di campagna che non poteva non sorgere in Inghilterra: nell’Hampshire è infatti possibile imbattersi nell’Highclere Castle, la residenza estiva di alcuni conti che hanno deciso di affittare la loro dimora per la popolare serie tv. Con un parco progettato verso la fine del ‘700 e una tenuta di ben 2mila ettari, è un autentico gioiello immobiliare.

Friends

Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Chandler e Joey. Sono i nomi indimenticabili di una delle serie tv che ha fatto epoca, Friends. Impossibile non appassionarsi alle storie divertenti ma anche coinvolgenti di questi sei ragazzi: gli esterni della casa in cui si svolgeva gran parte delle scene erano ricostruiti in studio, mentre invece il palazzo che spesso si vede nelle puntate come outdoor si trova a New York. Basta recarsi nel Greenwich Village, per la precisione tra Grove Street e Bedford Street e si potrà ammirare l’edificio che ospitava uno degli appartamenti più iconici della televisione.

Modern Family

Rimanendo sempre negli Stati Uniti, ma spostandosi in California, i fan delle serie tv troveranno altro pane per i loro denti. A Cheviot Hills, Los Angeles, è infatti presente una villetta monofamiliare che ha ospitato i protagonisti di Modern Family. Si tratta della casa di Claire, Phil e dei loro tre figli. C’è una curiosità interessante a tal proposito: qualche anno fa questa abitazione è stata messa in vendita per oltre due milioni di dollari, la testimonianza del fatto che sia un edificio fuori dal comune.

I Soprano

Riconoscere l’esterno di una casa che ha contribuito al successo di una serie tv non è spesso semplice, ma con la dimora al numero 14 di Aspen Drive di North Caldwell si va sul sicuro. È proprio qui che sorge l’abitazione che ha ospitato gli episodi della famiglia italo-americana per eccellenza, quella dei Soprano. Si sta parlando dell’edificio in cui risiedeva il gangster Tony Soprano, anche in questo caso con un valore immobiliare non certo indifferente, poco meno di 2 milioni di dollari, prezzo giustificato dalle quattro camere da letto e dai quattro bagni presenti.

Dallas

Intrighi, rivalità, lotte di potere. Questo e molto altro è stata Dallas, serie televisiva che ha spopolato dal 1978 al 1991. Quattordici anni ininterrotti di successi non si dimenticano facilmente e per ripercorrere quest’epoca gloriosa i fan delle vicende della ricca famiglia Ewing possono recarsi a Parker, nel Texas. La villa che ha accompagnato le 357 puntate di Dallas è dotata di un’ampia piscina, il ranch per eccellenza quando si pensa al paese a stelle e strisce. L’abitazione è situata a Hogge Drive, nello specifico nella zona nota come Southfork e ancora oggi è un vero e proprio cuore pulsante.

Sex and the City

Glamour e trasgressiva: Sex and the City ha conquistato un numero impressionante di spettatori grazie a queste due caratteristiche e ancora oggi i fan non possono non passare da New York senza farsi una foto di fronte al civico 66 di Perry Street. In questa zona della Grande Mela che corrisponde al quartiere del West Village c’è infatti l’esterno dell’appartamento di Carrie Bradshaw, senza dubbio una delle protagoniste più riconoscibili e amate della serie.