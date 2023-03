Pentola a pressione: tutto quello che devi sapere prima di acquistarla

Se hai uno stile di vita sano e prediligi piatti ipocalorici, allora in cucina avrai di sicuro una pentola a pressione. Molto simile a quella tradizionale, ha la caratteristica di cuocere a vapore ogni tipo di alimento in tempi ridotti. Le pareti in acciaio doppio e il coperchio con valvola consentono di creare il vapore all’interno e di far uscire quello in eccesso quando si raggiunge la pressione massima.

Molto utilizzata in cucina ha indubbiamente dei vantaggi e anche alcuni svantaggi, l’importante è saperla utilizzare e preparare tutte le ricette che vuoi. Scopriamo tutto sulla pentola a pressione.

Piatti gustosi con la pentola a pressione

Spesso utilizzata soprattutto per la cottura a vapore, la pentola a pressione è versatile perché disponibile in differenti capienze come 3, 5 o 7 litri.

Inoltre, può preparare ogni tipo di piatto come ad esempio:

In umido : per cuocere e mantenere morbido ogni tipo di carne, ma è utile anche per verdure e risotti

: per cuocere e mantenere morbido ogni tipo di carne, ma è utile anche per verdure e risotti Arrosto : ideale per la carne che, dopo essere stata stufata, può essere rosolata per avere un risultato croccante fuori e morbido all’interno

: ideale per la carne che, dopo essere stata stufata, può essere rosolata per avere un risultato croccante fuori e morbido all’interno Liquidi: perfetto per brodi, minestre e zuppe

I vantaggi della pentola a pressione

La pentola a pressione non ha vantaggi solo per quel che riguarda la possibilità di avere una cucina sana ma anche una serie di aspetti positivi:

Riduce i tempi di cottura : adatta a tutti quegli alimenti che richiedono una lunga cottura come legumi, carni o cereali, impiega meno tempo rispetto alle pentole tradizionali. In questo modo si ha un netto risparmio energetico, l’importante è mantenere la fiamma al minimo dopo che la valvola comincia a fischiare. Inoltre, quando la cottura è quasi alla fine, si può spegnere il fuoco e con il calore all’interno i cibi continuano a cuocersi

: adatta a tutti quegli alimenti che richiedono una lunga cottura come legumi, carni o cereali, impiega meno tempo rispetto alle pentole tradizionali. In questo modo si ha un netto risparmio energetico, l’importante è mantenere la fiamma al minimo dopo che la valvola comincia a fischiare. Inoltre, quando la cottura è quasi alla fine, si può spegnere il fuoco e con il calore all’interno i cibi continuano a cuocersi Migliore distribuzione del calore : in questo modo tutti gli alimenti all’interno vengono cotti in modo omogeneo, conservando i liquidi, l’umidità ed esaltando gli aromi

: in questo modo tutti gli alimenti all’interno vengono cotti in modo omogeneo, conservando i liquidi, l’umidità ed esaltando gli aromi Migliore digeribilità : i legumi grazie alle alte temperature diventano più digeribili

: i legumi grazie alle alte temperature diventano più digeribili Preserva i principi nutritivi : il tempo di cottura inferiore e la cottura a vapore conservano intatte le vitamine e i minerali presenti negli alimenti

: il tempo di cottura inferiore e la cottura a vapore conservano intatte le vitamine e i minerali presenti negli alimenti Versatilità: le pentole a pressione sono dotate di numerosi accessori come cestelli, griglie e scodelle per realizzare ogni tipo di piatto

Gli svantaggi della pentola a pressione

La pentola a pressione oltre ad avere dei vantaggi, ha anche degli aspetti negativi:

Non si possono controllare i cibi all’interno : una volta chiusa ermeticamente non si può più aprire fino a fine cottura. Quindi bisogna fare molta attenzione ai tempi perché cinque minuti in più equivalgono a circa quindici minuti di cottura normale

: una volta chiusa ermeticamente non si può più aprire fino a fine cottura. Quindi bisogna fare molta attenzione ai tempi perché cinque minuti in più equivalgono a circa quindici minuti di cottura normale Costo : il prezzo è superiore alle pentole tradizionali

: il prezzo è superiore alle pentole tradizionali Manutenzione: ha bisogno di controlli periodici

Come di usa la pentola a pressione

Pur essendo semplice, è molto importante imparare a utilizzare la pentola a pressione per evitare di incorrere in incidenti. La prima cosa da fare quando si inizia ogni tipo di preparazione, è versare al suo interno non meno di 250 ml di liquido che sia acqua, vino o brodo. In genere la quantità massima varia in base agli alimenti, ma non deve mai superare i due terzi della pentola. Il limite, infatti è segnato all’interno della pentola stessa. Una volta inseriti gli alimenti da cuocere si deve chiudere il coperchio e ancorarlo agli agganci per bloccarlo. Messa sul fuoco, inizialmente la fiamma deve essere vivace: una volta che la valvola di sfogo inizierà a fischiare e a far fuoriuscire il vapore, bisognerà abbassarla fino a quando il sibilo sparirà. Da questo momento è possibile calcolare i tipi di cottura.

Terminato il tempo, si deve spegnere il fornello e attendere che la pressione interna si abbassi prima di aprire il coperchio: in ogni caso il sistema di sicurezza e la valvola impediranno di sollevarlo. Sulle moderne pentole, c’è un bottone per lo sgancio rapido che consente alla pressione di abbassarsi lentamente. Una volta raffreddata i tuoi aumenti saranno pronti e soprattutto sani.

