Feste natalizie a misura di pet: come trascorrerle serenamente con Micio e Fido

Finalmente le feste natalizie sono arrivate, la casa è addobbata con luci e albero. Questo è il periodo dell’anno da trascorrere in compagnia della propria famiglia e se abbiamo un animale domestico non vediamo l’ora di condividere questi momenti con lui.

Anche se in queste settimane ci si rilassa e diverte, per i cani o i gatti rappresentano veri e propri cambiamenti, per questo bisogna prendere alcune precauzioni. Per vivere serenamente le festività, ci sono poche e semplici regole da seguire, grazie a cui di sicuro i quattro zampe si divertiranno insieme a noi.

Fare attenzione non solo alle decorazioni

Natale è il periodo in cui la casa viene addobbata e con un peloso nel nostro appartamento dobbiamo scegliere con cura le decorazioni e questo vale anche per le piante. Possono dare un tocco in più alla casa, ma alcune diventano pericolose se vengono ingerite dal cane o dal gatto. Ad esempio se i quattro zampe mangiano la stella di Natale possono avere problemi digestivi che gli causano vomito e diarrea, mentre se la pianta entra in contatto con gli occhi può causare irritazione.

Tavola imbandita: rischio di intossicazione alimentare

Durante le feste si trascorre molto tempo a tavola e spesso si è tentati di condividere il nostro cibo con i pelosi. Anche se pensiamo di non fare niente di male, in realtà alcuni degli alimenti che mangiamo noi potrebbero causare nei pet intossicazioni alimentari. Ad esempio i cibi fritti e quelli conditi possono causare problemi al quattro zampe, lo stesso succede con snack e insaccati perché contengono una grande quantità di sale. Anche il dolce sovrano del Natale, il panettone, è pericoloso perché contiene uvetta, cioccolato o frutta secca che possono essere tossici per l’animale. Per farlo sentire parte della giornata e del pranzo possiamo preparare dei biscotti speciali per loro.

Evitare gadget pericolosi

A Natale spesso si tende a far indossare ai quattro zampe gadget che per noi possono sembrare divertenti ma che in realtà potrebbero limitare la loro libertà di movimento. Quindi meglio evitare cappellini o costumi, ma preferire un maglioncino a tema natalizio, ideale se usciamo all’aperto.

Vacanze di Natale: i giusti accorgimenti

A Natale si ha voglia di andare in vacanza e i quattro zampe sono la compagnia migliore, ma per essere sicuri che il viaggio sia piacevole anche per loro è bene prendere alcuni accorgimenti. In qualunque posto ci rechiamo, meglio andare alla scoperta del luogo che ci ospita e fare qualche escursione nella natura. Nello stesso tempo dobbiamo lasciare il tempo ai pelosi di riposarsi e di ambientarsi.

Dicembre è tra i mesi più freddi dell’anno per questo è importante far abituare gli animali domestici allo sbalzo di temperatura. Ad esempio per quanto riguarda i cani prima di uscire all’aperto, meglio trascorrere alcuni minuti in un luogo meno caldo rispetto alla camera, ad esempio nella hall di un albergo. Inoltre, dobbiamo coprire il peloso con un cappottino e applicare sulle zampe una cera protettiva per permettergli di camminare senza pericoli. Una volta rientrato poi, meglio asciugarlo soprattutto se la giornata è umida o piovosa. Per quanto riguarda il gatto, dobbiamo evitare di farlo stare sul terrazzo o sul balcone nelle giornate particolarmente fredde. In casa o in albergo accertarsi che l’ambiente sia ben umidificato perché Micio soffre se l’aria è troppo asciutta.

Trascorrere le feste in casa

Il periodo delle feste natalizie è frenetico e spesso siamo presi dai preparativi, ma è importante prenderci del tempo e fare una bella passeggiata con il cane o trascorrere un momento di relax con il nostro gatto su divano. In questo modo i quattro zampe si sentiranno più sereni e tranquilli. Infatti quando si accolgono persone in casa il citofono tende a suonare spesso e per alcuni animali diventa un vero problema. Per evitare di farli spaventare, possiamo chiedere agli invitati di avvisare del loro arrivo tramite il telefono.

A volte i quattro zampe non sono abituati a ricevere persone in casa, l’arrivo degli ospiti li può mettere a disagio, per questo dobbiamo cercare di integrarli gradualmente. Se invece preferiscono stare da soli, allora meglio preparare una stanza in cui il cane o il gatto possano trascorrere la serata in tranquillità. Infine, meglio avvertire gli ospiti di avvicinarsi con cautela ai pelosi e di aspettare che siano loro a fare il primo passo.

I giorni di festa sono anche quelli in cui si ha più tempo libero a disposizione e questa è l’occasione giusta per organizzare dei giochi in loro compagnia coinvolgendo anche i più piccoli. In questo modo il cane si divertirà ed entrerà in confidenza con i nostri ospiti.

Proteggere i cani e i gatti dai fuochi d’artificio

Fuochi d’artificio e botti potrebbero spaventare i nostri animali domestici perché sono particolarmente sensibili al rumore. La reazione più comune è di panico e paura, tanto che possono tentare la fuga se si trovano all’esterno di casa o andare a sbattere contro gli oggetti. Durante queste serate meglio non lasciarli all’aperto ma accoglierli nell’appartamento e cercare di attutire il rumore accendendo la tv o mettendo un po’ di musica.

