Come rendere una casa sostenibile: i consigli per rispettare l’ambiente e risparmiare

Una casa moderna non può fare a meno del rispetto dell’ambiente. Non è una moda del momento, ma molto di più perché ogni stile di vita ha un impatto ben preciso e non si può non tenerne conto al giorno d’oggi. Rendersi conto dell’importanza di questo aspetto è il primo passo, anche se poi bisogna metterlo in pratica. Qualsiasi edificio può essere reso molto più ecosostenibile grazie a una serie di accortezze che fanno davvero la differenza. Si tratta di investimenti e riqualificazioni importanti dal punto di vista energetico, ma i vantaggi, oltre all’ambiente, riguardano anche chi vive in una casa “green”. Ogni appartamento tende a “consumare” molte risorse, basta però davvero poco per cambiare in meglio qualsiasi stanza e renderla realmente ecologica.

Pannelli solari

Un intervento utile per rendere la propria casa ecosostenibile è senza dubbio l’installazione dei pannelli fotovoltaici. Se ne vedono tantissimi in ogni città, spesso negli stabilimenti, ma anche gli edifici a uso residenziale possono beneficiarne. Questo impianto va sistemato sul tetto oppure su una pergola: i costi non sono eccessivi come spesso si crede, le tariffe si sono ridotte di parecchio rispetto al periodo in cui il fotovoltaico era qualcosa di sconosciuto, inoltre le detrazioni fiscali rendono questi lavori ancora più convenienti.

La giusta illuminazione

La luce non è da meno quando si vuole rendere più ecologica una casa. Il risparmio energetico, in questi casi, si ottiene con le lampadine a Led, caratterizzate da una maggiore durata e dalle prestazioni superiori rispetto agli altri prodotti. Non sono utili soltanto per le stanze dell’appartamento, all’esterno trovano ugualmente un ampio e utile utilizzo.

Attenzione al riscaldamento

Quando si pensa a come riscaldare la propria casa, si dimentica colpevolmente che gli impianti da sfruttare sono tra i più inquinanti in assoluto. Ecco perché un altro accorgimento prezioso per una casa ecosostenibile è quello di dare spazio a impianti che funzionano con fonti rinnovabili: le pompe di calore sono un esempio molto interessante in questo senso, oltre che un’alternativa che garantisce un buon risparmio.

Coibentazione: la parola magica

La coibentazione dell’edificio è un altro intervento fondamentale per un maggiore rispetto dell’ambiente. Di cosa si tratta nello specifico? È una tecnica che permette di isolare un sistema con differenti condizioni termoacustiche da un altro, evitando che ci sia quindi uno “scambio” di calore. L’isolamento non è l’unico vantaggio, una casa coibentata infatti consente di risparmiare fino al 30% sui consumi di energia.

Gli infissi da tenere sotto controllo

Porte e finestre hanno responsabilità importanti a livello di inquinamento, soprattutto perché sono legate alla dispersione di calore. Il problema si risolve facilmente rimpiazzando gli infissi di più vecchia data con altri cosiddetti a taglio termico. Questo lavoro non comporta grandi ristrutturazioni e, oltre ai vantaggi green, si possono sfruttare quelli del bonus energetico.

Non sottovalutare il bagno

Ogni giorno viene sprecata molta acqua in questa stanza per regolare nel modo giusto la temperatura di quella da usare per la doccia. L’alternativa valida è quella di installare dei rubinetti con appositi miscelatori dotati di termostato: sono a basso consumo e, se associati alle moderne docce digitali, il rispetto dell’ambiente è assicurato.

No agli elettrodomestici troppo datati

Gli elettrodomestici sono una fonte di consumo energetico molto importante per qualsiasi casa. La sostituzione di quelli che hanno qualche anno di “troppo” è utile per utilizzarne altri di ultima generazione, in primis quelli dalla classe energetica superiore, un aiuto indispensabile per risparmiare e fare un grande favore all’ambiente.

Prodotti online

Pannello solare

Lampadine a Led

Rubinetto con sensori