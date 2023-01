Beko, la nuova macchina caffè per un espresso dall’aroma irresistibile

Il caffè è la bevanda preferita quando inizia la giornata o quando vuoi fare una piacevole pausa tra un impegno e l’altro. Per concederti un gustoso espresso, non sei costretto ad andare al bar, puoi anche preparare la bevanda direttamente a casa tua. La nuova Smart Espresso Machine di Beko ha tutto quello di cui hai bisogno per una piccola coccola ogni volta che vuoi.

Il modello dal design essenziale ha un rivestimento in plastica premium nero e un comodo display con comandi LED touch che assicura una facilità di controllo e programmazione. Forte, delicato o normale, con la regolazione dell’intensità dell’aroma la macchina del caffè ti regalerà ogni volta un’esperienza indimenticabile.

Gusto e aroma con la nuova macchina del caffè Beko

La macchina Smart Espresso Machine di Beko è ideale per chi è alla ricerca di un caffè fresco e appena macinato perché il modello include al suo interno un macina caffè da 125 gr. Dotato di un coperchio salva aroma, ti permette di conservare il caffè isolato da aria e luce, conservando intatta tutta la sua fragranza. Dovrai solo scegliere la grana che preferisci impostando uno dei 5 livelli disponibili! Inoltre, con il sistema di preinfusione, il caffè, macinato fresco, viene umidificato prima dell’erogazione e gli aromi vengono sprigionati in maniera uniforme.

Non solo caffè con questa macchinetta potrai concederti un cappuccino o semplicemente un caffè macchiato. Come? Con il montalatte integrato avrai una schiuma soffice che renderà ancora più piacevole la tua pausa.

Versatile e semplice da utilizzare

Quando si tratta di caffè l’aspetto più importante è il sapore e con la pressione della pompa di 19 bar avrai una bevanda dal gusto eccezionale. L’elevata potenza consente il rilascio dei delicati oli aromatici che contribuiscono alla creazione della piacevole crema del caffè.

Con l'erogatore ad altezza regolabile, puoi bere il caffè espresso in tazze di 3 misure diverse: tazza piccola (40 ml), media (120 ml) e grande (190 ml). Inoltre, puoi dire finalmente addio agli schizzi di caffè sul piano cucina quando si usano le tazze più piccole!

La nuova Smart Espresso Machine di Beko si adatta a ogni ambiente ed è estremamente sicura perché dotata di piedini antiscivolo che la fanno aderire in modo stabile al piano di lavoro. Il serbatoio estraibile da 1,1 l, poi, ha un vassoio raccogli gocce rimovibile che permette di preparare la tua bevanda preferita senza sporcare.

Pensata per il risparmio energetico, perché si spegne automaticamente dopo alcuni minuti di inutilizzo, la caratteristica unica della Smart Espresso Machine di Beko è quella di essere dotata di un sistema autopulente, perfetto per avere un apparecchio sempre al top!