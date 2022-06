La scutigera l’insetto innocuo da salvare e avere in casa

L’estate porta con sé caldo, belle giornate, ma anche insetti e tra i più diffusi c’è la scutigera detta anche centopiedi. Quando la troviamo in casa, l’istinto è quello di ucciderla, ma in realtà la scutigera non dovrebbe mai essere eliminata, tranne nel caso di una vera e propria infestazione di cui deve occuparsi un’apposita azienda.

Cos’è la scutigera e il suo habitat

La scutigera si caratterizza per un corpo lungo e dotato di 15 paia di zampe, una caratteristica che le permette di muoversi velocemente su tutte le superfici, di scappare in caso di pericolo o raggiungere in poco tempo le prede.

Pur essendo un animale che si adatta ad ogni tipo di clima, è proprio nelle zone mediterranee che si è diffusa largamente grazie all’ambiente umido e al clima mite, ma soprattutto alla grande disponibilità di insetti di cui si nutre.

La presenza delle scutigera in casa

La presenza del centopiedi all’interno delle abitazioni è molto diffusa perché è in questo ambiente che trova un clima temperato, con un buon grado di umidità e una grande quantità di prede.

Tranne quando va in cerca di cibo, è molto difficile vedere la scutigera in casa, perché solitamente si annida negli angoli, nelle pareti nascoste dai mobili o dalle piante, nelle fessure dei muri e nelle zone con scarsa illuminazione come le cantine.

Perché non uccidere la scutigera

La scutigera non è un insetto pericoloso per l’uomo perché l’eventualità che lo morda è molto rara. Infatti, il centopiedi teme gli essere umani e tende a nascondersi in sua presenza, quindi se morde è semplicemente perché si trova in una situazione in cui si sente minacciata, ad esempio se è intrappolata tra i cuscini del divano o in una maglietta.

In ogni caso, se si viene morsi non c’è nessun pericolo perché il suo veleno non è nocivo per l’uomo.

Al contrario, la scutigera è molto utile in casa perché è in grado di eliminare gli insetti che possono dare fastidio all’uomo come ad esempio ragni, cimici, pesciolini d’argento, zanzare, formiche, blatte, scarafaggi e falene

Come allontanare la scutigera con rimedi naturali

Come abbiamo visto la scutigera è molto utile, ma se vogliamo allontanarla senza ucciderla o vogliamo limitare la sua presenza, possiamo ricorrere a rimedi naturali.

Il primo passo da compiere è la prevenzione, se viviamo in campagna dobbiamo avere casa e mobili sempre puliti dai peli degli animali domestici, dai capelli e dalla polvere, tutti elementi che attraggono l’insetto. Inoltre, dobbiamo verificare se ci sono crepe o buchi nel muro e se presenti dobbiamo sigillarli.

Se la prevenzione non è stata sufficiente, allora possiamo ricorrere a rimedi naturali. Il deumidificatore è un’ottima arma, perché l’insetto ha bisogno di vivere in un ambiente umido, mentre tende ad allontanarsi da quelli troppo secchi.

Le scutigere, inoltre, non sopportano alcuni odori soprattutto se sono molto intensi come ad esempio:

Chiodi di garofano

Fiori di lavanda

Tea Tree Oil

Olio di Neem

Pepe di Cayenna

Fondi o polvere di caffè

Se sistemati in punti strategici come finestre, davanzali o porte la scutigera tenderà ad allontanarsi.

