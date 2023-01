Mai più fastidiose cimici dei letti e batteri con Polti Cimex Eradicator

Polvere e acari sono ovunque in casa, anche nei posti in cui meno te lo aspetti: un esempio sono i materassi e i tendaggi. Qui, ma anche negli imbottiti, nelle moquette e nelle fenditure difficili da raggiungere, proliferano le famigerate cimici dei letti.

Queste sono sempre più presenti perché vengono veicolate dagli spostamenti delle persone e nel corso del tempo sono state in grado di adattarsi ai pesticidi. Inoltre, i locali riscaldati contribuiscono purtroppo alla loro proliferazione.

Per liberarti da questi insetti ed evitare di avere conseguenze anche gravi sul tuo organismo, Polti è quello che fa al caso tuo! L’azienda lombarda si prende cura delle persone, assicurando soluzioni in grado di migliorare la qualità della vita e nello stesso tempo nel pieno rispetto della natura. Il protagonista dei suoi elettrodomestici è il vapore che garantisce comprovati effetti pulenti potenti e naturali.

Anche contro le cimici del letto il marchio di Bulgarograsso non si smentisce con Polti Cimex Eradicator, lo strumento ideale per tenere lontani gli insetti dal letto senza l’utilizzo di prodotti chimici.

Perfetto contro le cimici del letto e i germi

Facile ed efficace Polti Cimex Eradicator è in grado di uccidere il 100% delle uova e più del 90% delle cimici del letto adulte già al primo passaggio e non solo. L’apparecchio, infatti ha il vantaggio di uccidere fino al 99,999% di virus, germi, batteri, funghi e spore.

Il segreto di Polti Cimex Eradicator sta tutto nell’erogatore dotato di una camera di espansione controllata in grado di surriscaldare il vapore fino a 180°C. Il vapore caldo e secco elimina le cimici e le loro uova per shock termico: è un metodo a basso impatto ambientale che non richiede l'utilizzo di insetticidi e può essere usato in presenza di persone e animali senza dover arieggiare i locali.

Il vapore, inoltre, non lascia i tessuti e le superfici umidi, non causa danni o altera i materiali sui quali viene applicato e può essere direzionato nelle zone di annidamento più difficili da trattare, garantendo una disinfestazione davvero accurata.

Per eliminare le cimici, quindi potrai sfruttare Polti Cimex Eradicator e Polti Cimex Eradicator Plus, da utilizzare insieme al detergente HPMed. Con poche passate riuscirai a eliminare i cattivi odori generati da questi insetti e sciogliere la sgradevole sostanza collosa che rilasciano.