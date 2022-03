Come profumare armadi e cassetti con i prodotti naturali

Indossare capi puliti e profumati mette di buonumore: lavare e asciugare nel modo giusto gli abiti ha la sua importanza, ma non è l’unico modo, anche l’armadio può fare la differenza. Può capitare di indossare vestiti puliti ma che danno cattivo odore, soprattutto dopo che sono stati conservati all’interno del cassetto o su un ripiano dell’armadio.

La prima cosa da fare in questo caso è occuparsi della pulizia. Approfittando anche dell’arrivo della primavera, possiamo fare decluttering e conservare solo i vestiti che usiamo realmente così da avere il guardaroba sempre in ordine.

Una volta pulito e disinfettato l’armadio, per mantenere il profumo di fresco e pulito possiamo inserire nei cassetti dei profumatori green da realizzare con prodotti naturali.

Profumo e protezione dei capi con le erbe

Spezie ed erbe sono un’ottima soluzione ecologica per profumare e proteggere allo stesso tempo il guardaroba. Chiodi di garofano, anice stellato, semi di finocchio sono particolarmente indicati come alcune erbe aromatiche, ad esempio salvia, rosmarino, origano e timo che riescono ad allontanare le tarme. Una volta essiccati non dobbiamo fare altro che inserirle all’interno di sacchetti realizzati con il tulle e creare la nostra miscela preferita.

Un grande classico: lavanda

La lavanda è sicuramente il rimedio più utilizzato per profumare l’armadio e nello stesso tempo tenere lontane le tarme. Per sfruttarla al meglio possiamo impiegarla in differenti modi. Possiamo utilizzare l’olio essenziale di lavanda diluito all’interno di una soluzione composta da acqua e aceto per lavare i cassetti e l’armadio. In alternativa, con l’olio essenziale di lavanda possiamo preparare dei gessetti profumati sempre per i cassetti. Infine, il modo più classico per utilizzare la lavanda è quello di farla essiccare e inserirla all’interno di sacchetti in cotone da distribuire all’interno dell’armadio.

Fresca ed energizzante: la menta

Dal caratteristico profumo, la menta è perfetta per l’armadio e inebriarlo con una fragranza fresca ed energizzante. Il procedimento per utilizzarla è lo stesso della lavanda, bisogna farla essiccare e poi inserirla all’interno di sacchetti in tulle. Per avere un profumo ancora più definito, possiamo aggiungere un batuffolo imbevuto con olio essenziale di menta.

Arance, cannella e fiori di garofano per un pomader a regola d’arte

La parola di origine francese “pomme d’ambre” significa mela di ambra, ma nel corso del tempo è andato ad indicare una sfera con all’interno varie sostanze aromatiche. Un modo perfetto per profumare l’armadio è quello di utilizzare un’arancia sulla quale inserire dei chiodi di garofano da far essiccare per alcuni giorni. Successivamente si può aggiungere una stecca di cannella e posizionare il “profumatore” naturale all’interno del mobile.

Se amiamo particolarmente il profumo di cannella, possiamo utilizzarla da sola, basta prendere dei bastoncini di questa spezia, legarli con un nastro e il gioco è fatto.

Un rimedio economico e veloce: bustine di tè

Se siamo amanti del tè e del riciclo creativo allora un’ottima maniera per profumare l’armadio è utilizzare le bustine usate. Per rendere il profumo più intenso possiamo aggiungere qualche goccia dell’olio essenziale come bergamotto o rosa. In alternativa possiamo utilizzare del tè sfuso e inserirlo in piccoli sacchetti.

Il legno è la soluzione contro i cattivi odori

Il legno è tra i materiali naturali più apprezzati e può diventare un profumatore per armadio bello ed efficace. La superficie porosa assorbe al meglio gli oli essenziali, quindi non dobbiamo fare altro che scegliere dei bastoncini, delle sfere o semplicemente dei piccoli cubi su cui far cadere qualche goccia di questi prodotti. Ad esempio l’olio al cedro non solo regala un piacevole aroma, ma è efficace contro le tarme.

Riso e oli essenziali: un’accoppiata vincente

Il riso è presente in tutte le case e diventa un profumatore per armadi economico ed efficace. Non dobbiamo fare altro che versare una piccola quantità in un sacchetto di cotone, aggiungere la cannella a pezzetti e versare qualche goccia di olio essenziale a nostra scelta.

Un fresco profumo di bucato: sapone di Marsiglia

Versatile e dal profumo inconfondibile, il sapone di Marsiglia diventa anche un fantastico profumatore per armadio. Possiamo scegliere di inserirlo intero all’interno dei cassetti oppure di formare delle scaglie da riporre all’interno di un sacchetto in tulle, da lasciare aperto per permettere al sapone di sprigionare tutta la sua fragranza.

