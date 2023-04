Pulizie di primavera con Samsung: gli elettrodomestici smart sono il valido sostituto a scopa e paletta

Le pulizie di primavera sono una tradizione che caratterizza l’arrivo della bella stagione, ma proprio quando si spalanca l’argomento pulizie, è la polvere a dettare le regole: liberarsene è per molti l’attività peggiore quando ci si occupa di gestire la casa.

Samsung ha chiesto ai suoi utenti quanto tempo a settimana viene dedicato alle pulizie: il 45% impiega più di due ore, il 40% meno di due ore e solo il 16% dedica oltre quattro ore alle faccende domestiche.

Per affrontarle al meglio, alla scopa e paletta si preferiscono gli elettrodomestici smart. Se si potesse scegliere un “partner in crime” smart in ambito casalingo, più della metà delle persone sceglierebbe il robot aspirapolvere, seguito da lavatrice, lavastoviglie e meno del 10% l’asciugatrice.

Affrontare le attività domestiche senza fatica con il robot aspirapolvere

Se robot deve essere, Samsung ha il prodotto giusto, che integra il meglio dell’Intelligenza Artificiale per una casa sempre in ordine senza fatica! Jet Bot AI+ è infatti il robot aspirapolvere con Intelligenza Artificiale Intel. Un sensore LiDAR rileva la distanza dagli oggetti e dalle pareti e traccia un percorso che permette al robot di muoversi con precisione, un sensore 3D riconosce la differenza fra gli oggetti, rilevando anche quelli più piccoli e riconoscendo la planimetria della stanza per effettuare le manovre agevolmente.

Il digital inverter avanzato di JetBot AI+ massimizza la forza aspirante da 30W del sistema Jet Cyclone, catturando sia la polvere presente nell’aria che lo sporco sul pavimento.

Quando la sessione di pulizia è terminata, JetBot AI+ torna autonomamente alla sua Clean Station, integrata nella stazione di ricarica, che consente di rimuovere la polvere dal serbatoio grazie alla tecnologia “Air Pulse”. Un sistema di filtraggio multistrato intrappola fino al 99,999% di polveri sottili, impedendone la dispersione nell’aria.

Collegandosi allo smartphone, attraverso l’app Samsung SmartThings, JetBot AI+ permette il controllo a distanza per pianificare una pulizia o impostare le zone vietate sulla mappa della casa. JetBot AI+ è inoltre dotato di telecamera, è quindi possibile connettersi tramite smartphone quando si è lontani, per tenere d’occhio la propria casa ed eventuali animali domestici.

Jet Live consente di realizzare veri e propri video in streaming in tempo reale utilizzando la app SmartThings. Inoltre, in modalità pattugliamento, consente di monitorare lo stato della casa, grazie al supporto della crittografia E2EE, i video sono protetti e possono essere visualizzati solo da un utente autorizzato.

La lavatrice è indispensabile in ogni casa

Il secondo posto nella classifica degli elettrodomestici smart più desiderati dagli utenti è per la lavatrice e Samsung ha realizzato un prodotto che unisce tecnologia, performance e design: la BESPOKE AI.

BESPOKE AI ha una capacità di 11 kg in soli 60cm di profondità, grazie alla tecnologia SpaceMax che rende più spazioso l’interno della macchina consentendo l’inserimento di un cestello XXL senza aumentare l’ingombro esterno. Il flat design della gamma BESPOKE AI offre anche praticità e flessibilità di installazione.

BESPOKE AI sfrutta la tecnologia AI Ecobubble. Grazie a questa funzione, il consumo di energia della lavatrice si riduce fino al 70%, mantenendo lo stesso livello di pulizia dei capi, anche in acqua fredda.

Gli utenti potranno inoltre diminuire gli sprechi di energia grazie al ciclo AI Wash che, grazie alla rilevazione del peso e della tipologia dei tessuti e all’analisi del livello di torbidità dell’acqua, lava i capi in modo accurato e delicato ottimizzando i consumi regolando continuamente i tempi di ammollo, risciacquo e centrifuga.