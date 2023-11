L’incredibile casa con uno squalo conficcato nel tetto: ecco dove si trova

Pensavate di averle viste davvero tutte? Beh, non è così, quando si tratta di architettura le sorprese sono sempre dietro l’angolo o in questo caso in una stradina di Oxford. Passeggiando a New High Street, nel distretto di Headington troverete davanti a voi una casa con uno squalo conficcato nel tetto e no, non è un set cinematografico, ma quella che oggi è comunemente nota come Headington Shark. La scultura realizzata in fibra di vetro è opera dello scultore John Buckley che ha voluto accontentare il desiderio di Bill Heine, giornalista e presentatore radiofonico locale, di voler “ravvivare” il suo villino.

Una scultura simbolica

Nell’aprile del 1986 il giornalista inglese aveva appena acquistato la sua villetta a schiera e osservandola bene, mentre era seduto sugli scalini, si era reso conto che aveva voglia di renderla speciale. Per questo si rivolse al suo amico e scultore John Buckley che ideò per lui uno squalo di otto metri che sembrava caduto dal cielo prima di conficcarsi nel tetto.

Per realizzare la statua in fibra di vetro di circa 200 chili e lunga sette metri, curata nel minimo dettaglio, con tanto di pinne, ci sono voluti tre mesi. Infatti i due amici decisero di posizionarla sul tetto all’alba del 9 agosto 1986, mentre il postino consegnava le lettere (come ricorda lo scultore). La data non è scelta a caso, corrispondeva al 41esimo anniversario della bomba atomica sganciata su Nagasaki. Inoltre, lo squalo che sembra atterrato sul tetto era un chiaro riferimento al bombardamento americano della Libia avvenuto qualche mese prima.

Il malcontento del consiglio comunale

Headington Shark, pur trovandosi in un’anonima strada di un sobborgo di Oxford, fin da subito ha scatenato il malcontento di alcuni vicini e del consiglio comunale che si è immediatamente opposto all’installazione della statua. La motivazione principale era che costituiva un pericolo per la popolazione perché c’era il rischio che cadesse.

Le preoccupazioni della politica locale furono subito smentite da un team di ingeneri e ispettori che dichiararono come lo squalo non costituisse nessun pericolo. Inoltre, dopo un processo lungo sei anni e grazie al parere degli esperti e di una giuria popolare, si scelse di lasciare la sagoma lì dove era stata installata.

Come alloggiare nella Headington Shark

Dopo la vittoria contro il consiglio comunale, la casa al civico 2 di New High Street, è diventata una meta turistica che ha reso popolare il sobborgo anche se qualche anno fa lo squalo ha rischiato di nuovo di essere rimosso. A quel punto il figlio di Haine, Magnus ha deciso di acquistare l’abitazione per evitare che l’opera commissionata dal padre venisse distrutta. Nel 2016 l’edificio è diventato una delle destinazione di Airbnb trasformandosi in una casa elegante dallo stile vittoriano che può ospitare fino a 12 persone. Dormire in un alloggio così particolare e sapere che sopra le proprie teste c’è uno squalo conficcato è senza dubbio un’esperienza unica nel suo genere.