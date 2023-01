Essenziali e senza tempo, le stufe per scaldare e arredare casa

La stagione invernale ormai è entrata nel vivo e quando siamo in casa non vediamo l’ora di scaldarci e creare un piacevole tepore. I sistemi di riscaldamento sono presenti in differenti versioni, ma quello che ci spinge a scegliere un modello rispetto a un altro è la possibilità di riscaldarci e nello stesso tempo avere un notevole risparmio in bolletta. Tra i sistemi più diffusi ci sono le stufe MCZ che uniscono la praticità delle stufe a pellet con la tecnologia core. Questa caratteristica permette di limitare la quantità di cenere e ciò che resta viene eliminato attraverso un braciere autopulente.

La casa sarà calda e accogliente dobbiamo solo scegliere i modelli che fanno a caso nostro tra quelli di punta.

Stufa Mako

Il design accattivante è il tratto distintivo di questa stufa che ricorda lo stile nordico grazie anche al rivestimento in acciaio verniciato in nero e bronzo e gli angoli smussati che rendono la struttura più leggere e di carattere.

La stufa è in grado di scaldare più ambienti contemporaneamente grazie al Comfort Air, un sistema di canalizzazione dell’aria calda che permette di scaldare più ambienti anche non comunicanti, fino a una distanza massima di 8 metri con 60°C in uscita.

Priva di fori di ventilazione frontali, la diffusione del calore della stufa avviene attraverso una griglia in ghisa. Dotata di tecnologia Maestro+, la stufa può essere gestita direttamente dal nostro Smartphone, così da poter trovare casa calda al nostro ritorno, dal pannello di controllo a scomparsa di serie o dal telecomando freestanding.

La nuova tecnologia di combustione Core non solo permette una diminuzione del 40% delle emissioni rispetto ai limiti europei, ma la combustione è ottimizzata e il vetro rimane pulito più a lungo rispetto ai prodotti tradizionali.

Stufa Club

Tra le stufe a pellet più vendute della collezione MCZ, il modello Club ha avuto un restyling completo grazie al designer Pablo Dorigo e la nuova versione Club Absolute con il suo rivestimento in metallo, ha un’estetica ancora più essenziale. La stufa realizzata con una struttura in acciaio, mentre la griglia di ventilazione, la porta, il braciere e lo sportello di caricamento pellet in ghisa, è dotata della nuova tecnologia di combustione Core che permette un abbattimento del 40% delle emissioni fino ad ottenere la classe 5 stelle Aria pulita e il 55% in meno rispetto ai limiti Ecodesign, caratteristiche che permettono di ottenere l’Ecobonus e il Superbonus 110. Club Absolute è dotata di un sistema evoluto e automatico di pulizia che permette di eliminare le ceneri solo una volta ogni 7/10 giorni.

Stufa Ego

Dopo il restyling del 2021, firmato dal designer Pablo Dorigo, la stufa Ego ha un’estetica ancora più sobria, con linee addolcite e ripulite dal superfluo. La cornice in ghisa, con una leggera svasatura verso il centro, tende a catalizzare lo sguardo verso la fiamma.

Grazie alla tecnologia Maestro+ è possibile gestire la stufa direttamente da smartphone, tramite un’app dedicata, che ne permette il controllo completo sia fuori che dentro casa, collegandosi tramite rete internet domestica oppure direttamente tramite Bluetooth.

Sfruttando i principi di gassificazione, Core consente una combustione più pulita e sostenibile, raggiungendo livelli di emissioni fino al 40% in meno rispetto ai limiti europei.

Se si desidera utilizzare la stufa per scaldare anche l’acqua dei termosifoni e dei bagni, la versione Hydro di Ego è un’alternativa validissima alle caldaie a gas tradizionali. Si collega infatti all’impianto di casa, circa il 90% della resa globale della stufa viene trasferito all’impianto idraulico, garantendo il riscaldamento ottimale delle stanze con termosifoni e producendo anche acqua calda sanitaria per tutti gli usi di casa.

Stufa Musa

Sobrietà e linee pulite sono sempre state le caratteristiche della stufa Musa che anche dopo il restyling firmato dal designer Pablo Dorigo, ha conservato linee addolcite e ingentilite. La struttura realizzata con top in ghisa e il rivestimento in acciaio verniciato, nelle stesse finiture del modello precedente: white, silver, dark e bordeaux, ora ha una porta con una cornice in ghisa, leggermente svasata verso il centro, che catalizza lo sguardo verso il fuoco.

La nuova Musa è disponibile in tutte le versioni del precedente modello sia a ventilazione forzata, sia ad aria canalizzata e Hydro a cui si affianca quella con focolare Core, una tecnologia innovativa che garantisce un abbattimento del 40% delle emissioni rispetto limiti europei.La bocca serbatoio generosa facilita il caricamento del pellet e, grazie alla nuova candeletta in ceramica, i tempi di accensione sono ridotti del 40% con una sensibile diminuzione anche dei consumi elettrici.

Oltre alla versione dotata dell’innovativa tecnologia Core, Musa è disponibile anche nella versione Comfort Air, un particolare sistema di canalizzazione dell’aria calda, brevettato da MCZ, che permette di scaldare più ambienti anche non comunicanti, fino a una distanza massima di 8 metri con 60°C in uscita.

Funzionano inoltre come eleganti lampade a parete, che amplificano l’effetto di relax e comfort, gestibili da un telecomando fornito di serie. All’interno dei diffusori è contenuta una vaschetta per l’acqua, che vaporizza con l’uscita dell’aria calda e assicura la corretta umidificazione dell’ambiente. Per un piacevole effetto di aromaterapia, si possono aggiungere le fragranze o le essenze preferite.