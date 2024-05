The Idea of You, la casa di Anne Hathaway è ora disponibile per l’affitto

I fan di Anne Hathaway hanno potuto ammirare la loro beniamina recentemente nel film "The Idea of You", capace in pochissimo tempo di essere uno dei più visti in tutto il mondo. La pellicola distribuita solo in streaming da Amazon Prime Video è l’adattamento del libro omonimo di Robinne Lee diventato ugualmente un bestseller.

Anne Hathaway nei panni di Solène una mamma quarantenne viene affiancata da Nicholas Galitzine che interpreta Hayes Campbell la star ventiquattrenne di una band famosa in tutto il mondo con cui ha una relazione sentimentale. Anche se il loro rapporto viene portato avanti in varie parti del mondo da New York a Los Angeles fino all’Europa, il punto di riferimento rimane la casa in cui i due si rifugiano dopo che la loro relazione è stata scoperta attirando l’attenzione dei paparazzi. I fan prima del libro e poi del film possono visitare la location originale e pernottare al suo interno.

La casa in affitto ad Atlanta

Se non vedete l’ora di conoscere di persona i luoghi in cui si è svolta la storia d’amore dei protagonisti di The Idea of You, dovete sapere che l’edificio si trova ad Atlanta, nel quartiere Virginia Highland. Appena arrivati gli appassionati della pellicola verranno accolti dal portico con mattoni rossi dove Izzy, la figlia di Solène e fan di Hayes, ha dovuto nascondersi dai paparazzi.

Una volta entrati potrete rilassarvi nel salone caratterizzato da un’ampia vetrata. Qui l’arredamento come si vede nel film è semplice e classico, dotato di pochi elementi perché il fulcro rimane il grande camino romantico e avvolgente. Al primo piano oltre alla cucina, è presente una sala da pranzo con un grande tavolo in legno, oltre a panche e due poltroncine.

La casa dispone di tre camere da letto e tre bagni, ideali per accogliere fino a sei persone, per la precisione al secondo livello. Qui infatti si trova la camera da letto principale con il parquet e il suo bagno privato in cui sono stati installati una vasca idromassaggio e un box doccia.

Una casa che nel giro di poco è diventata iconica e che i fan del libro e della pellicola non possono certo farsi sfuggire.