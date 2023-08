A Los Angeles c'è una delle case più lussuose del mondo: alla scoperta di The One

Los Angeles è la città delle stelle del cinema ma potrebbe conquistare anche il primato come la località che ospita una delle più lussuose case del mondo in grado di fare concorrenza anche a quelle di Dubai. Il merito va tutto a The One e a Nile Niami, uno sviluppatore di proprietà, che ha costruito una villa situata sul promontorio di Bel Air la cui realizzazione è durata circa 10 anni.

Un progetto davvero ambizioso

Dopo aver acquistato il promontorio di Bel Air di circa 3,8 acri, Nile Niami, ha deciso di realizzare quella che lui considerava la più grandiosa casa costruita al mondo. Nei suoi progetti, doveva avere le dimensioni di un centro commerciale e avere all’interno tutti i comfort più stravaganti, come un ice bar o una vasca con meduse vere. Un progetto che è rimasto solo sulla carta a causa dei costi proibitivi nonostante siano stati richiesti diversi prestiti in banca.

La casa fu ugualmente messa in vendita per 500 milioni di dollari, ma a causa della richiesta esorbitante, nel corso del tempo è stato necessario abbassare il prezzo, sceso prima a 340 milioni e poi a 295 milioni fino a quando l'abitazione non è stata messa all’asta per i debiti contratti da Niami. Il nuovo proprietario è Richard Saghian un imprenditore della moda.

Una casa, tantissimi comfort

Anche se il progetto è stato ridimensionato nel corso del tempo, resta il fatto che per realizzarla Niami e gli architetti hanno impiegato tutti i loro sforzi in una vera e propria impresa che è durata circa 10 anni e ha coinvolto più di 600 lavoratori.

Che Niami volesse realizzare un progetto monumentale è stato chiaro fin dall’inizio, infatti l’architetto che l’ha progettata, Paul McClean, ha realizzato anche le dimore di Beyoncé e Jay-Z, mentre delle decorazioni se ne è occupato Kathryn Rotondi.

Nonostante il progetto sia cambiato nel corso del tempo, The One rimane maestosa sia per la grandezza, sia per l’esterno realizzato in un bianco candido che si staglia contro il blu del cielo, effetto intensificato dalle 5 piscine a sfioro che circondano l’intera proprietà.

La casa all’interno è formata da 21 camere da letto, 42 bagni e sette bagni di servizio. A questo si aggiunge un cinema con 40 posti, un salone di bellezza, una pista da bowling a quattro corsie e una pista da jogging rivestita di vetro. Gli amanti del fitness potranno anche usufruire al terzo piano dell’edificio di una palestra con piscina olimpionica, un juice bar dove gustare frullati proteici e un parrucchiere ideale dopo una sessione di allenamento. Al terzo piano oltre al cinema, considerato uno dei migliori del mondo, c’è anche una cantina con 10.000 bottiglie e una cigar logge in cui poter fumare e assaporare un buon sigaro, nel relax più totale.

Proprio per rispettare la volontà di creare una casa dotata di tutti i comfort, nella proprietà è possibile staccare dalla frenesia e dallo stress in una “camera” di mille metri quadrati con la sua piscina. Per divertirsi con gli amici, invece è stata creata anche una discoteca e una spa, mentre per concedersi un po’ di tranquillità tra i libri, la casa è dotata di una biblioteca a due piani con un balcone.

Ogni aspetto è curato nel dettaglio e a rendere unico l’interno ci sono opere d'arte personalizzate, un'installazione di farfalle e una scultura all'aperto che ritrae Simone Cenedese, maestro del vetro italiano di Murano.

Infine, è presente un garage interrato che può contenere fino a 30 automezzi e ha due piattaforme girevoli per poter ammirare le proprie macchine.