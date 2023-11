In Corea del Sud c’è una incredibile casa a forma di water

Da qualche tempo a questa parte, la costruzione delle case in giro per il mondo riflette la grande creatività e inventiva degli ingegneri che non si limitano più alle forme tradizionali. Ne è un chiaro esempio un edificio che sorge in Corea del Sud, per la precisione a una trentina di chilometri da Seul.

A Suwon, questo il nome della località, esiste un’abitazione che ricorda in tutto e per tutto un water. Di sicuro è una caratteristica curiosa, per qualcuno addirittura imbarazzante, e potrebbe sembrare la stravaganza di qualche milionario in cerca di un’abitazione fuori dal comune. In realtà la storia di quella che è nota come “Toilet House” è più complessa ed è molto meno ironica di quello che si potrebbe pensare.

Una passione sconfinata per i bagni pubblici

La casa a forma di water che si trova in Corea del Sud ha ormai 16 anni di storia alle spalle. L’idea è venuta in mente a Sim Jae-Duck, appassionato appunto di wc e di bagni in generale e sindaco della città di Suwon all’inizio degli anni Duemila. Tra i principali obiettivi del suo mandato c’era proprio quello di rendere più efficaci ed efficienti i servizi igienici del posto, al punto da trasformare i bagni pubblici in strutture sofisticate con musica di sottofondo, piante e disegni. Allo stesso tempo si adoperò per far costruire quella che è a tutti gli effetti una villa.

Si tratta di un immobile di ben 420 metri quadrati, caratterizzato dal colore bianco (per l’appunto come un sanitario tradizionale) e con il tetto che ricorda subito la tazza del gabinetto. La dimora è stata inizialmente utilizzata come residenza vera e propria, mentre dopo la morte dell’ex sindaco si è deciso di trasformarla in qualcosa di ancora più simbolico.

La Toilet House oggi

La Toilet House è diventata un vero e proprio museo, dedicato ai servizi igienici, come è facile immaginare. All’interno si possono ammirare pezzi d’arte, gadget e documenti storici che raccontano l’evoluzione di gabinetti e wc nel corso degli anni. Il successo è stato immediato, visto che il numero di visitatori è cresciuto di anno in anno, oggi questa struttura così singolare sta vivendo una sorta di seconda giovinezza.

Proprio qui sorge Haewoojae, un parco tematico a ingresso gratuito e che ha come finalità quella di migliorare le condizioni igienico-sanitarie delle toilette di tutto il mondo, esattamente quello a cui puntava Sim Jae-Duck. Ma come nacque la passione per i bagni di quest’ultimo? Si racconta che Mister Toilet, il soprannome che gli venne affibbiato per ovvi motivi, sia stato incuriosito dai servizi igienici fin da bambino. Il bagno di casa era per lui un luogo “affascinante”, ancora di più dopo che la nonna gli aveva spiegato come i bambini nati in questa stanza della casa vivessero un’esistenza lunga, sana e serena. Leggenda o meno, da questo semplice racconto famigliare è nata quella che non è una semplice stravaganza e che ha arricchito il mondo di una delle case più strane di sempre.